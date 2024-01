La venta de paraguas es una guerra perdida en Murcia

"La Región de Murcia no es el sitio ideal para vender paraguas", explica el presidente de la federación de comerciantes que espera un buen periodo de rebajas. La escasez de lluvia hace que un utensilio tan práctico como ese en otros puntos de España, no sea de máxima necesidad en esta parte del mapa. Lo que sí ansían los comerciantes es que el próximo frente frío incentive la compra de ropa de abrigo, porque durante la campaña de Navidad muchos días habrían vendido más abanicos que camisetas térmicas.

El benevolente clima de la zona es malo para los negocios que necesitan el bajón de temperaturas definitivo para vender abrigos, chaquetones e incluso guantes y bufandas. Por lo demás, saben que este tiempo de descuentos no es igual de emocionante que hace años debido a la libertad de los comercios para rebajar sus productos cuando les parezca mejor.

A pesar de eso, esperan que al igual que en Navidad, los compradores respondan al negocio local. Apuestan por los negocios del barrio.

Dinero que vuelve

Duele ver que cierran negocios clásicos y el presidente de Coremur apuesta por ellos y aprovechar las ventajas que traen las tiendas cercanas. "Para funcionar mejor hay que gastar, mover el dinero. Lo que llamamos la economía circular. Van a encontratr simpatía, buen trato, conocen tus gustos. En algunas ocasiones te han guardado tu talla para que la compres en rebajas...".

Los caprichos, dice que son más de la carta a los Reyes Magos y ahora se gasta más en cosas que son necesarias y que se va a poder encontrar a mejor precio que durante los últimos meses.

Los comerciantes no lo están pasando bien, porque no han repercutido el aumento de gastos que han tenido de forma completa para que el cliente no encuentre el precio elevadísimo y ahora esperan la respuesta de los ciudadanos.

El futuro

Les da miedo el futuro, el relevo generacional y por eso trabajan en dos aspectos fundamentales. Por un lado la profesionalización del sector y buscando en breve tener alumnos en prácticas para suplir esa carencia de gente que quiera seguir adelante con negocios en algunos casos centenarios. El segundo elemento clave es la digitalización porque una cosa es ser tiendas tradicionales y otra cosa es quedarse atrás en un mundo tan tecnológico que deben conocer y aprochar al máximo. Tradición y modernidad no están reñidos.