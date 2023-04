Vélez: "Murcia necesita un Gobierno regional que se tome en serio la salud"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Pepe Vélez, ha asegurado que la Región "necesita un presidente y un Gobierno regional que se tome en serio la salud y que garantice la sanidad pública universal para todos y todas, independientemente de los recursos económicos que tenga cada familia".

"Sin duda, la única alternativa que lo puede conseguir es el Partido Socialista a partir del próximo 28 de mayo", ha señalado Vélez.

"Nadie tiene duda de que tenemos a los mejores profesionales en nuestra sanidad en la Región de Murcia", según Vélez, quien ha manifestado que "si la Región tiene la peor sanidad de España y cuenta con los mejores profesionales sanitarios, esto significa que el Gobierno de López Miras es el que peor gestiona la sanidad de todo el país", ha señalado.

"Sin duda, la conclusión es clara: el modelo de atención sociosanitaria del Partido Popular, tras 28 años de gobiernos en la Región, ha fracasado y no podemos olvidar que estamos hablando de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas", según Vélez, quien ha añadido que "una Región con más de 221.000 pacientes en listas de espera está muy lejos de ese objetivo".

El candidato socialista ha recordado que el porcentaje de pacientes con esperas superiores a 150 días en la lista de espera quirúrgica "ha pasado del 16% al 23,5%".

"Y la situación es mucho peor, por más que lo niegue el Gobierno de López Miras, ya que estas cifras están maquilladas y no incluyen a las miles de personas que están esperando fecha para una primera cita", según Vélez, quien ha apostillado que "hay 33.488 personas ni tan siquiera tienen cita para un especialista".

En este sentido, ha remarcado que, detrás de los números, "hay personas y familias que ven cómo sus vidas peligran, cómo sus diagnósticos pueden empeorar". "Habrá quien pueda acudir a la sanidad privada, pero la mayoría de la ciudadanía no se lo puede permitir porque la salud no puede ser un lujo, debe ser una prioridad, y para el PP no lo es", ha indicado.

Vélez ha lamentado que al Partido Popular "no le preocupe la situación de la sanidad pública en la Región" y que su modelo "sea privatizar y externalizar servicios de forma progresiva, porque las consecuencias las sufren los ciudadanos y ciudadanas, menos unos pocos: los que más tienen y los amigos de López Miras".

Además, ha asegurado que López Miras "no tiene ninguna palabra, porque la ciudadanía todavía está esperando a que cumpla el compromiso que asumió in extremis con el Sindicato Médico con el fin de que desconvocaran la huelga y en el que aseguró que crearía 123 plazas de facultativo en Atención Primaria antes del 31 de marzo".

Por otra parte, el líder socialista ha destacado que el compromiso del PSOE a partir del 28 de mayo es "crear 4.200 nuevas plazas de enfermeros durante la próxima legislatura, así como 460 nuevas plazas de médicos en Atención Primaria para resolver el colapso de los centros de salud y 150 nuevas plazas estructurales de médicos especialistas, algo que ya propusieron los socialistas incluir en los presupuestos regionales de 2023, pero el PP rechazó".

Finalmente, el líder socialista ha afirmado que el aumento de la inversión en sanidad en la Región de Murcia "está sustentado por el Gobierno de España, que destinó a esta comunidad autónoma, del Fondo Extraordinario Covid, 411 millones de euros en 2020 y 422 millones de euros en 2021, respectivamente". Además, entre 2021 y 2022 envió a la Región de Murcia 258 millones de euros del Fondo REACT-EU para salud.

"De hecho, esta misma semana, el Gobierno de España ha destinado más de 19,2 millones de euros a la Región de Murcia para la mejora de infraestructuras de Atención Primaria. Y también ha aprobado asignar más de 1,3 millones de euros a la Región de Murcia para el Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria", ha concluido.