Vélez exige al Gobierno regional que amplíe el Pacto por las Infraestructuras

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, ha trasladado este lunes a CCOO y UGT la necesidad de "ampliar" el Pacto por las Infraestructuras para incluir aquellas que "necesitan los municipios de la Región y que son competencia del Gobierno regional".

"Nosotros hemos tratado de enriquecer ese pacto con todas las infraestructuras que necesita la Región de Murcia, dependan de quien dependan. Entendemos que ese pacto no incluía la inmensa mayoría. Casi el 95% de las planteadas por el Gobierno regional en su documento son competencia del Gobierno de España y la gran mayoría ya se han hecho o se van a llevar a cabo a corto plazo", ha señalado Vélez.

Según ha comentado el líder de los socialistas murcianos, "el PP no ha querido ni oír hablar de las infraestructuras que proponíamos desde el PSOE y las ha dejado todas fuera. Evidentemente, no quieren tener infraestructuras que sean de su competencia". Al hilo, ha explicado que "desde el PSOE no queremos romper ese pacto", sino que "contemple todas las infraestructuras que necesita la Región de Murcia".

Vélez ha precisado en este punto que "el Gobierno regional se comprometió a ampliar el documento con las propuestas de los distintos partidos, algo que no se está cumpliendo".

Por parte de UGT, su secretario general, Antonio Jiménez, ha indicado que "negarse a la incorporación de nuevas sugerencias, al enriquecimiento del documento, sería traicionar la voluntad de conjunción que teníamos en el momento de la firma de ese pacto".

También el secretario general de CCOO en la Región de Murcia, Santiago Navarro, ha transmitido su conformidad con complementar el pacto con las infraestructuras planteadas por el PSOE: "se trata de un documento que firmamos en su momento y en el que se reconoció por parte del Gobierno regional que era un documento abierto y mejorable. Por tanto, no podemos estar en contra de que ese documento se complemente", ha añadido.