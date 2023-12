Una administración de lotería de Murcia aumenta sus ventas por el apellido de la dueña: "Casualidad"

Son los últimos días de venta de cara al sorteo de Navidad. Todos sueñan con el Gordo. Los comparadores se afanan en conseguir su número favorito, que seguramente se agotó hace meses. Los loteros no tienen descanso. No se cierra al mediodía, pero merece la pena. En la administración de lotería número 24 en El Palmar, no es diferente. Carmen María reconoce que los rezagados buscan la suerte de forma dispar. "Vienen muchas personas buscando el número que soñaron anoche, o que les ha surgido en alguna conversación. Muchos preguntan por el que predijo la Inteligencia artificial, pero se agotó en minutos".

Otros ponen la responsabilidad en los loteros. "Son muchos los que vienen y te dicen, el que tú quieras. Mete el décimo en el sobre que no quiero ni saber cuál es". El 13 es el más demandado junto a la terminación de cada año. Un clásico.

La administración es familiar. Su padre, hasta su jubilación en 2012 y ella la gestionan desde 1997. Pilar, su hermana, se incorporó después. Saben lo que es sufrir porque las comisiones están estancadas hace años y cada año escuchan aquello de "no voy a comprar más lotería. Nunca me toca", aunque luego se convierte en "al final compro. Es tradición. Ojalá me toque". Ellos saben lo que es dar un quinto premio, pero cada año anhelan dar el Gordo y repartir la suerte que cumpliría muchos sueños.

Algo ha cambiado con los Alcaraz

El negocio ha tenido un cambio en los últimos años debido a la explosión de Carlos Alcaraz. Todo el que visita el pueblo quiere un décimo de lotería del lugar de nacimiento del campeón. Pasan por allí y se llevan una participación por si el tenista da suerte lejos de las pistas también



¿Qué número lleva Carlitos? Carmen María reconoce que el deportista no ha pasado por allí a por lotería de forma presencial, pero que el pueblo tiene su magia y ella su apellido. Los Alcaraz están de moda y muchos preguntan si hay parentesco con el niño de oro. No lo hay, pero quién sabe si el pueblo del Niño Alcaraz puede ser el Gordo de la familia Alcaraz.