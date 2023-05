El Real Murcia afronta su primera final ante el CD Castellón

El Real Murcia, que la pasada semana quedó fuera de la zona de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank tras volver a perder, recibirá este domingo al Club Deportivo Castellón con urgencias por ganar para no terminar de despedirse prácticamente de sus opciones de luchar por dar el salto desde la Primera RFEF.



El encuentro, correspondiente a la trigésimo sexta y antepenúltima jornada en el grupo 2 de la tercera categoría del fútbol español, comenzará a las seis de la tarde en el estadio Enrique Roca y el cuadro entrenado por Mario Simón lo encarará siendo el sexto clasificado con 52 puntos sumados, que son tres menos de los que tiene la Real Sociedad B, que ocupa la quinta posición, que es la que cierras las plazas de promoción.



Una hora antes que el choque del Murcia comenzará el que disputará el filial de la Real en su campo frente a la Unión Deportiva Logroñés, equipo ya descendido.



Los granas, que al menos sí le tienen ganado el duelo particular a los guipuzcoanos, necesitan enjugar esta diferencia de tres puntos y para ello disponen de tres jornadas, aunque no vencer este domingo podría ser ya casi definitivo para su desdicha.



Para este choque causa baja el lateral derecho Javi Rueda, sancionado por acumulación de tarjetas, mientras que se recuperan el portero Joao Costa y el delantero Dani Romera tras superar las molestias que arrastraban y que apuntan al once. Éste podría ser el formado por Joao Costa, en la portería; Iván Casado, Alberto González, Íñigo Piña y Alberto López, en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo y Pablo Ganet, en el centro del campo; y Pedro León Sánchez, Loren Burón y Dani Romera, en la delantera.



Enfrente estará un Castellón que es tercero con 59 puntos y viene de vencer por 1-0 a la Sociedad Deportiva Logroñés y previamente por 0-2 en su visita al filial del Athletic de Bilbao.



Los murcianistas, que el pasado sábado cayeron por 2-1 ante la Sociedad Deportiva Amorebieta, líder del grupo; y antes por 0-1 ante el Club de Fútbol Intercity de Alicante en casa, empataron a dos en el feudo del filial del Atlético Osasuna y se vieron superados también en el Enrique Roca con un 0-1 por el Atlético Baleares, están en mala racha y necesitan reaccionar ya.



"El partido hay que tomárselo como lo que es, un encuentro muy bonito, ante un gran equipo y que afrontamos llegando a las tres últimas jornadas con posibilidades de todo. En este momento hay que controlar las emociones, la sobreexcitación, y a partir de ahí ser nosotros mismos y ser protagonistas tratando de mostrar agresividad y queriendo el balón", indicó Simón antes del entrenamiento celebrado en el Enrique Roca.



Además tuvo palabras para la afición. "No podemos pedirle nada más pues responde siempre. No hay un partido en el que nosotros salgamos fuera en el que no haya gente apoyándonos y la hinchada es parte fundamental de este club, de su historia y de su salvación durante estos años, pero yo creo que el equipo tampoco falla y hay que valorar la gran campaña que está haciendo la plantilla".



"Vamos todos en la misma dirección y creemos que el partido del domingo es muy importante para nuestro futuro. Queremos darle una alegría a los seguidores y dárnosla a nosotros mismos para pelear hasta el final, que es lo importante", añadió el madrileño, quien incidió en la igualdad que hay en la Primera RFEF.



"En esta categoría, en la que cualquiera puede ganarle a cualquiera, hay grandes proyectos peleando por no descender y nosotros, que tenemos que ser ambiciosos, estamos capacitados para estar entre los mejores y estoy convencido de que si ganamos el domingo vamos a estar ahí porque tendremos muchas posibilidades de llegar a la promoción", manifestó.



Al finalizar la rueda de prensa de Simón, el máximo accionista del club, Felipe Moreno, se unió al técnico y al capitán del equipo, Pedro León, para enviar un mensaje antes de este trascendental choque.



"Vamos todos a una, directiva, cuerpo técnico y jugadores, y aquí no hay ninguna fisura. Por mi parte nunca hubo dudas con respecto a Mario Simón y vamos a por todas", dijo.



Por su parte, Pedro León, también se expresó en términos similares: "Estamos todos unidos, sin fisuras y esperando a la final".