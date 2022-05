Quirónsalud se une al Servicio de Salud Murciano en su lucha contra el tabaco

Quirónsalud Murcia unirá sus esfuerzos al Servicio Murciano de Salud en su campaña frente al tabaco y prepara una campaña informativa en el centro hospitalario que, bajo el lema 'Lo normal es no fumar, gana en calidad de vida', pretende concienciar a la población y a los propios empleados sobre los efectos negativos de esta adicción en el Día Mundial Sin Tabaco que se celebra este martes, 31 de mayo.

Los últimos datos disponibles de la Encuesta Europea de Salud en España de 2020 reflejan que en la Región de Murcia un 28,9% de los hombres y un 18,4% de las mujeres son fumadores diarios con una prevalencia del 23,6%, cuatro puntos superiores a la media nacional que se encuentra en el 19,6%.

Por este motivo los especialistas reclaman aunar esfuerzos para ayudar a disminuir el tabaquismo y mejorar la calidad de vida de las personas fumadoras, según informaron fuentes de Quirónsalud en un comunicado.

CÓMO DEJAR DE FUMAR

Los especialistas de Quirónsalud aconsejan seguir una serie de pasos si se desea dejar de fumar. Así, hay una fase de preparación en la que los profesionales invitan a pensar por qué el paciente fuma cada vez que enciende un cigarrillo e invitan a informarse sobre el tabaco.

"Busca tus motivos para dejar de fumar y escribe una lista; evita las situaciones que asocias con fumar; elige ambientes sin humos; decide el día en que vas a dejar de fumar y coméntaselo a familiares y amigos", remarca Quirónsalud.

En la segunda fase se debe fijar un plan de acción y preguntarse qué hacer el primer día. Los especialistas de Quirónsalud invitan a levantarse un poco antes y hacer ejercicio físico, así como beber abundantes líquidos (agua, zumos). "Debes estar lo más activo posible durante todo el día; decídete a no fumar, aunque solo sea el día de hoy", explican.

Para mantenerse sin fumar, aconsejan practicar alguna actividad física, mejor en grupo, y tomar una dieta rica en frutas y verduras. "Relee tu lista de motivos para dejar de fumar; si sientes un deseo muy fuerte de fumar, no te preocupes: relájate, respira profundamente y concéntrate en lo que estás haciendo", subrayan estos especialistas.

Quirónsalud es un centro adherido a la Red de Hospitales Libres de Tabaco de la Región. Este modelo de programa 'Centro sin Tabaco' dependiente del Servicio de Salud Murciano está basado en medidas de probada eficacia dirigidas a capacitar al personal en cesación tabáquica, identificar y ayudar a las personas a dejar de fumar; establecer espacios 100% sin humo de tabaco y desarrollar acciones de información, sensibilización y promoción de salud entre el personal sanitario de los hospitales.

A nivel internacional, este programa tiene su origen en la actual 'The Global ThNetwork for Tobacco Free Healthcare Services' (Global Network o Red Global) -, nombre que ahora se utiliza para designar a la Red Europea de Hospitales sin Humo (ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services).

