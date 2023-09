Un proyecto de ASSIDO reivindica el derecho que todos tenemos a ser protagonistas en nuestras vidas

“Protagonista de mi vida, un nuevo concepto de centro de día” es el proyecto que ASSIDO, en colaboración con Fundación “la Caixa”, ha estado desarrollando durante este año 2023 con un objetivo muy definido. Que personas con discapacidad intelectual sean partícipes de las decisiones que afectan a sus vidas y que además lo hagan en el propio entorno en el que viven.

ASSIDO lleva trabajando con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual 42 años. En todo este tiempo, los avances en materia inclusiva, en autonomía y desarrollo de habilidades sociales han superado todas las expectativas. La visibilización de las personas con discapacidad y el cambio en la mirada de la sociedad también ha ido evolucionando a lo largo de estos años. El proyecto “Protagonista de mi vida” es un paso más en esta evolución.

Partimos de la premisa de preguntar a cada persona con discapacidad qué piensa, qué quiere, qué desea. De escuchar lo que nos dicen y atender sus peticiones. Básicamente, lo que cada persona de este mundo desea, que lo escuchen y cuenten con su opinión. Cada persona quiere tener un plan de vida personalizado acorde a unos deseos y preferencias personales. En el siguiente vídeo los protagonistas del nos cuentan en primera persona sus deseos

A partir de este concepto, se crea un proyecto donde se trabaja en el entorno comunitario de cada participante en el mismo, contando siempre con su opinión y buscando los apoyos que le permitan desarrollarse de forma autónoma en su comunidad. Un trabajo, que si bien parte de la persona con discapacidad, tiene que contar con el entorno que le rodea: familia, amigos y círculo social cercano; porque son ellos los que al final tendrán que prestar los apoyos y favorecer que la persona con discapacidad pueda cumplir sus deseos. Esto hará que mejore su bienestar emocional, relacional, social y se pongan en marcha sus derechos, evitando situaciones de vulnerabilidad de los mismos y una mejora de su calidad de vida.

Las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual tienen capacidad de avanzar, crecer y cambiar aunque sean adultas y la clave está en los sistemas de apoyo que recibe, dejándoles ser y estar, contando con ellas. Para muchas personas con discapacidad su vida transcurre entre el servicio específico del Centro de Día y su casa familiar. Sus actividades de participación en la comunidad son muy limitadas. “Protagonista de mi vida” está pensando para que aumente la participación en la comunidad de estas personas, que consigan relaciones estables y duraderas en el entorno donde viven y que se conviertan en los apoyos que necesitan en sus rutinas diarias. Abrir el Centro de Día al mundo, pero no al mundo en general, sino al mundo de cada una de las personas que son usuarias del mismo.

ASSIDO es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios y 3 centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.