Carmen tiene 57 años, es madre soltera y vive en situación de pobreza. Ha trabajado en almacenes, fábricas y en cocinas hasta hace unos 2 años y medio.

Ella es una de las casi medio millón de personas que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en la Región de Murcia, según la Encuesta de Calidad y Vida 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El hijo de Carmen tiene 19 años y está estudiando una carrera universitaria: “No voy a permitir que mi hijo pierda la oportunidad que su madre no tuvo”, ha contado esta madre en COPE.

Carmen también ha confesado que “es muy difícil pasar el mes con 700 euros”.

“Me da miedo ir al supermercado”, ha dicho Carmen. En la actualidad, ella cuida a una persona mayor. Esto le ha permitido comprar utensilios tan básicos como una olla:“Gracias a que estoy cuidando a un señor mayor he podido comprar una olla que se me había roto. He podido comprar un calefactor para el cuarto de aseo. Cosas elementales”.

Carmen ha confesado que tiene depresión: “La depresión me hunde, me encierra en mi casa”.

Uno de cada tres murcianos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Según la última Encuesta de Calidad y Vida 2023, la Región de Murcia es la quinta Comunidad Autónoma más pobre de España. El porcentaje de población en esta situación es del 30,5%. Son datos preocupantes según el coordinador de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, Federico Montalbán.

Federico Montalbán, coordinador de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, sobre la última Encuesta de Calidad y Vida 2023: "Los datos sí que son preocupantes. Es muy complicado no conocer a alguien directamente o que sea tu caso. El país queda partido en dos. El sur tiene unos datos peores. El empleo es distinto, es de menos calidad; la inversión en servicios sociales que se hace en la Región es bastante deficiente.Somos la Comunidad Autónoma con los peores servicios sociales".

Una cuarta parte de los murcianos está en pobreza relativa; casi la mitad de la población no puede afrontar gastos imprevistos; y un 8% llega a final de mes con dificultades. Según Federico Montalbán esta situación se está convirtiendo en un problema estructural.