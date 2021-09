Morán habla del trasvase como "modelo del pasado"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha hecho referencia al trasvase Tajo-Segura, asegurando que "refugiarse en modelos del pasado significa tanto como renunciar a la recuperación" de los espacios afectados, por lo que ha considerado que es necesario "adaptar la gestión normativa en materia de planificación hidrológica a una realidad de presente".

A preguntas de los medios y desde Toledo, ha aseverado que en estos momentos y "a la vista de cuál es la situación de deterioro de estos espacios hidrológicos emblemáticos", lo que toca es "caminar en la dirección de conseguir estructuras normativas que superen la visión de décadas atrás con la que se diseñó un futuro de gestión hidrológica que no se corresponde en absoluto con la realidad" actual, en un momento de "impacto climático que va creciendo y afectando a las masas de agua".

"Refugiarse en modelos del pasado no sólo no beneficia al país sino que nos lleva a una situación peor", ha aseverado, añadiendo que habrá que estudiar "medidas sociales de acompañamiento" y una "revisión del conjunto de los costes de asignación de un recurso tan escaso como es el agua". "No podemos desvincular precios de gestión del agua en términos de garantía de suministro", ha finalizado.

Por otra parte Hugo Morán, ha mostrado su preocupación sobre el estado del Alto Tajo y del Alto Guadiana, espacios "sensibles en una situación compleja" agravada tras "años de sequía" que han aumentado la presión, situación ante la que ha sugerido revisar el uso que se hace de los regadíos agrícolas como solución.

A preguntas de los medios desde Toledo, ha dicho que "no se puede abandonar a la naturaleza para recuperar estos espacios", y por eso se han implementado herramientas como el Plan de Acción en el Alto Guadiana mientras se revisa la normativa del Alto Tajo. "Si queremos preservar paisajes naturales de alto valor para legarlos de forma razonable hay que hacer un esfuerzo de presente, y significa reconsiderar alguno de los usos del agua en relación con la necesidad de minorar las presiones ejercidas en estos espacios", ha dicho. Con esta premisa, "uno de los sectores que tiene que asumir ese compromiso es el agrario", por lo que ha llamado a "recomponer un espacio de consenso entre gestión ecológica y gestión agrícola para conseguir una hoja de ruta que lleve a la recuperación del valor ecológico" sin colocar a la agricultura en una situación "complicada". Ha apuntado además de que hay espacios "con una actividad agraria muy dependiente del agua" que cuando "se pone en marcha no tiene en cuenta esos escenarios a futuro". En esta línea, ha aseverado que se están anticipando "escenarios de mayor exigencia" que dicen que "hay que adoptar medidas como redimensionar qué volumen de actividad agraria se puede llevar a cabo en disposición de los recursos".