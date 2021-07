Molina reclama más inversiones regionales en consonancia con peso económico

El alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó, ha mantenido una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, al que ha presentado los proyectos de "cambio para una ciudad más sostenible, conectada y con una mejor movilidad".

El primer edil ha agradecido que la primera entrevista que el presidente López Miras celebra de manera presencial con un alcalde o alcaldesa haya sido esta. A juicio del alcalde, "la entrevista ha transcurrido en un clima de cordialidad y de normalidad institucional, en la que he tenido la oportunidad de compartir con el presidente la profunda transformación urbana y paisajística en la que se encuentra Molina de Segura".

"Nos encontramos en un momento de cambio muy relevante, no solo arquitectónico, sino social y económico", según García Cantó, quien cree que "estamos en el camino de dar un paso hacia un modelo de ciudad más sostenible, mejor conectada y con una mejor movilidad".

Así, ha destacado que "esto ha comenzado a ser una realidad con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Molina 2020 Avanza Contigo, impulsada desde el Área de Proyectos Europeos, y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80 por ciento".

"Molina de Segura avanza hacia una nueva configuración de su principal espacio urbano, singularmente del área sur. Las inversiones ascienden a 12,5 millones de euros, comenzaron en 2019 y se van a desarrollar principalmente entre 2021 y diciembre de 2023", ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha compartido con el presidente la relación de proyectos preseleccionados para realizar en Molina de Segura en la convocatoria de las iniciativas Next Generation, en las áreas de Energía Verde, Transición Energética, Transformación Digital y otros proyectos mixtos.

COLABORACIÓN "LEAL"

"Molina de Segura tiene mucho que ofrecer, no solo a sus vecinos y vecinas, sino al conjunto de la Región de Murcia", según el alcalde, que ha manifestado que la colaboración "leal" entre el Ayuntamiento y los diferentes departamentos de la Administración regional "es imprescindible".

En ese clima de compartir proyectos para el desarrollo de Molina de Segura se encuentra el ofrecimiento que le ha transmitido para el impulso del Recinto de Eventos que el Ayuntamiento está a punto de concluir en la zona del Polígono de El Tapiado, sobre un solar municipal de más de 26.000 metros cuadrados que estaba formado por un gran número de naves industriales que fueron demolidas.

Ha destacado que el municipio dispone de 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial, y con las tres nuevas incorporaciones contará con 6,5 millones, por lo que Molina de Segura "se convierte en uno de los principales municipios industriales de España".

AMPLIACIÓN DE LA CIUDAD DEL TRANSPORTE

"Y ligado a ese impulso industrial se sitúa otro de los proyectos que estamos abordando, como es la ampliación de la Ciudad del Transporte, una necesidad planteada por la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (FROET)", según el primer edil.

Actualmente, Molina de Segura tiene una de las principales Ciudades del Transporte de España, con 55.000 metros cuadrados de superficie y alojamiento para más de un centenar de camiones.

La gran demanda de nuevas instalaciones y recursos obliga a ampliar antes de tener que trasladarse, por lo que hay recalificados otros 45.000 metros cuadrados para ampliación, que le permitirá alcanzar los 100.000 metros cuadrados.

Molina de Segura tiene la mayor renta bruta regional y el segundo PIB tras la capital de la Región de Murcia, y que 1 de cada 7 euros murcianos del PIB son generados por esta ciudad, según el Consistorio.

"No quiero ocultarles, sin embargo, que estas cifras de las que les hablo no se corresponden, a nuestro juicio, con el reparto de inversiones que los Presupuestos regionales contemplan para Molina de Segura. Y así se lo he trasladado al presidente de la Comunidad", ha añadido.

INVERSIONES EN LOS PRESUPUESTOS

"Molina de Segura recibe del Presupuesto regional por inversiones, capítulo 6 y 7, un total de 16 euros por habitante, sobre 1.226.519,71 euros", según el alcalde. En cambio, destaca que si se aplica la media regional de 81,16 euros, los molinenses deberían recibir "casi 6 millones de euros o lo que supone un 258 por ciento más".

"Pero es que es más, siendo los molinenses la población que más aporta al PIB regional y a los ingresos de la Comunidad, por ser el municipio con mayor renta bruta y la mayor implantación de industria, somos los que menos recibimos, por derecho", ha lamentado.

De ahí que también ha tenido la oportunidad de recordar a López Miras "la necesidad, en unos casos, de ampliar el presupuesto, o de incluir como tales, nuevos equipamientos básicos, como el tercer Centro de Salud de la Zona Este, un Centro Integrado de Formación Profesional o la construcción y apertura de una residencia para personas mayores".

En cuanto a las necesidades relativas en materia educativa, el alcalde le he solicitado al presidente regional inversiones y mantenimiento en centros docentes. "Les hablo de la retirada del amianto, los servicios de comedor, el refuerzo de la limpieza por motivos del COVID-19 y cubrir los gastos extra del Ayuntamiento y obras de reparación y mantenimiento en diversos centros del municipio", ha indicado.

En relación a las comunicaciones, ha planteado la continuidad en el acondicionamiento y arreglo de las carreteras autonómicas a su paso por el término municipal. En concreto, de las carreteras RM-560 de Molina a Alcantarilla; la RM-A5 de Molina a Fortuna; la RM-411 de Archena a Fortuna; la RM-86 de la pedanía de El Llano a Lorquí; el desdoblamiento de la carretera de Molina a Murcia (a su paso por Altorreal) o la construcción de la rotonda de entrada a la pedanía de Los Valientes.

En materia de movilidad y transporte público, el alcalde ha planteado la financiación del Unibono mediante un protocolo de cooperación entre la Comunidad y el Ayuntamiento, así como la conexión de transporte público con las pedanías, merced a la autorización de la Comunidad para las mejoras.

"Asimismo, he solicitado un incremento en la aportación al Plan de Barrios y Pedanías, con una financiación que responda a las necesidades reales del municipio, porque la actual partida queda lejos de cubrir las demandas de estas entidades", ha destacado.

Otros capítulos en los que a juicio del Ayuntamiento de Molina de Segura es necesario el concurso de la Comunidad Autónoma son en el incremento de las aportaciones en acciones de Política Social.

"Les hablo del servicio de comidas a domicilio, las ayudas de urgente necesidad, servicios sociales de Atención Primaria y reducción de copago a personas con discapacidad residentes en pisos tutelados, así como en 2021 un incremento de la financiación del Sistema de Autonomía y atención a la dependencia", ha remarcado.

En cuanto al apoyo económico para el desarrollo de áreas empresariales, cree que "es necesaria una aportación para la creación de subestaciones eléctricas con el fin de garantizar el suministro y facilitar la instalación de empresas en el municipio".

"COMPETENCIAS IMPROPIAS"

"Como ustedes saben, los ayuntamientos venimos asumiendo desde hace años competencias impropias, o lo que es lo mismo, llevamos años financiando programas o servicios que debería asumir la Comunidad Autónoma", ha aseverado el alcalde.

"En el caso de Molina, en los últimos ejercicios, asumimos partidas económicas en escuelas infantiles y otros gastos educativos con un déficit de 4,7 millones de euros; en el Conservatorio y Escuela de Música (666.000 euros); en Promoción de Empleo (670.000 euros); en Medio Natural (254.000 euros); en Ayuda a Domicilio (816.000 euros); o en Transporte (767.000 euros)", ha indicado..