Miras defiende el trasvase junto a los agricultores y exige al Gobierno central "diálogo y criterios técnicos"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, participó hoy en Alicante en la protesta frente a la Subdelegación del Gobierno por los recortes del trasvase Tajo-Segura y la precariedad del sector primario, e hizo un llamamiento al Gobierno de España “para que anule ya la revisión de los caudales ecológicos y el plan de cuenca del Tajo, que aprobó con criterios políticos”. En lugar del “sectarismo y las políticas partidistas”, exigió que se valoren “los criterios técnicos, que avalan que el Tajo-Segura es viable”.

“Vamos a defender al Levante, a los agricultores y a los regantes, y lo vamos a hacer frente a quien haga falta, siempre que sea necesario”, subrayó López Miras, quien recordó que “estuvimos en Madrid, estuvimos en Murcia, y también estamos en Alicante”, porque “nos estamos jugando muchísimo, y es más importante que nunca evidenciar unidad”. En este sentido, lamentó que en la manifestación “no están todos los que deberían de estar”, aunque los ausentes “tienen nuestra mano tendida para luchar por el futuro de la Región de Murcia, de Alicante y de Almería”.

La concentración en la plaza de la Montañeta de Alicante fue convocada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y las comunidades de regantes. Durante la misma, López Miras resaltó que “el Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante, con sus presidentes a la cabeza, vamos a poner en marcha todos los mecanismos políticos, institucionales, administrativos y judiciales para que el Gobierno central no complete su hoja de ruta y cierre el trasvase”.

Sin embargo, la solución “parte del diálogo y de la voluntad de sentarse para llegar a acuerdos”, recordó el máximo responsable autonómico, “y si no, nos tendrán enfrente, como hoy. Queremos reunirnos con el presidente del Gobierno y con la ministra”, afirmó, si bien “remití una carta al presidente del Gobierno, y no recibí respuesta, y le he escrito a la ministra de Transición Ecológica para reunirme con ella, y tampoco ha querido hacerlo”.

“Tenemos que sentarnos todos en la mesa para garantizar el agua. Porque hay agua para todos los españoles, y no se puede cortar el futuro de una parte del país sólo por cuestiones políticas”, criticó. El jefe del Ejecutivo regional también afirmó que lo que está en juego es “el futuro del Levante, de miles de familias y del país. Aquí no hay lugar para la política, sino para el interés general”, ya que el trasvase representa “empleo, oportunidades y más España”.

En el acto, una veintena de tractores y remolques regalaron y tiraron fruta por el suelo como protesta por las ventas a pérdidas y la falta de eficacia de la Ley de Cadena Alimentaria. Además, se buscaba simbolizar el destino al que está abocado el sector si se materializa el recorte del Tajo-Segura y no se garantizan los envíos de caudales en el Júcar-Vinalopó.









“Sólo quieren cerrar un trasvase”

“Es inadmisible que el Gobierno central se esté planteando echar a la calle a más de 15.000 familias que viven del trasvase. Es inadmisible que se estén planteando que se dejen de producir el 70 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta España, y que se riegan gracias al Tajo-Segura. Es inadmisible que todo esto se lo esté planteando Pedro Sánchez simplemente por cuestiones políticas, sin ningún criterio técnico”, lamentó López Miras, quien afirmó no entender “por qué de todos los trasvases que tiene España, sólo se quiere cerrar uno, el que riega la Región, Alicante y Almería”.

Algunas de las medidas reivindicadas por los convocantes en su protesta incluyeron la activación de un plan de choque con apoyos directos y medidas fiscales para hacer frente a las continuas escaladas en los costes de producción; el mantenimiento de la regulación del Tajo-Segura; el establecimiento de un precio máximo del agua desalada inferior a 0,30 euros por metro cúbico para los regadíos del Segura; una reforma de los seguros agrarios en España, o la implantación urgente de la doble tarifa eléctrica para explotaciones agrarias, para reducir costes.

