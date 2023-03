Manuel Pimentel asegura que los precios de los alimentos seguirán subiendo

Manuel Pimentel ha participado esta mañana en los III Encuentros BIA 3 con una conferencia sobre “La venganza del campo”. En los micrófonos de COPE ha asegurado que se trata de una expresión alegórica que oculta una realidad: “si la sociedad se olvida de producir alimentos, al final el campo se venga con escasez de los mismos y una subida de precios”. Manuel Pimentel recuerda que llevamos muchos años donde la sociedad urbana se ha acostumbrado a que la comida aparezca por generación expontánea y ha despreciado el campo. La producción agraria se encarece y se venga con menos alimentos y más caros. Y esto no ha hecho más que empezar”.

Considera el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que la pandemia ha sido una muestra más de todo esto pero nada ha cambiado. “La sociedad urbana ve el campo de forma idilica pero le molesta la actividad agraria, los invernaderos, tractores, granjas maquinaria, etc... Se castiga la actividad agraria y buen ejemplo aquí en Murcia es el trasvase Tajo-Segura. Se castiga el trasvase por cuestiones ambvientales y sin embargo se hacen gasoductos para el hidrógeno. Mientras que la produccion de alimentos no se convierta en algo estrategico los alimentosseguirán subiendo. Es imposible que el agriculgtor tenga cada vez mas dificil producir y que baje precios”.

Manuel Pimentel también ha dicho hoy en Murcia que la nueva PAC por ejemplo sigue castigando la produccion de alimentos, faavorece el abandono y las bajas productividades. “A todo esto hay que añadir los impuestos al plastico, leyes animalistas, medidas contra la carne...todo esta bajo sospecha. Si queremos mas sostenibilidad y no traer los alimentos de lejos..etc...dispóngase a pagar cinco veces lo que paga ahora.”.