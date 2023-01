Lorca pierde el 80% de la producción de alcachofa tras las últimas heladas

La huerta de Lorca ha perdido el 80 por ciento de la producción de alcachofa en cultivo tras dos madrugadas consecutivas de heladas, aunque aún no hay una valoración económica de las pérdidas por las bajas temperaturas, que también afectan a otras verduras, según ha confirmado el presidente de la organización agraria Coag, Plácido Pérez Chuecos.



Ha explicado que la helada más severa se produjo en la madrugada del martes, con valores de hasta tres grados bajo cero en zonas de producción intensiva de hortalizas como Campillo y que al daño de ese primer episodio se ha sumado el de la madrugada de este miércoles.



El efecto de dos días de heladas ha provocado que “entre el 70 y el 80 por ciento de la alcachofa esté muerta” y es posible que solo escapen al efecto de las bajas temperaturas las plantaciones situadas en zonas menos frías, como Tercia y Villaespesa, o aquellas más tardías en las que el crecimiento del fruto no estaba tan avanzado.



También son “desastrosos” los daños en las plantaciones de lechuga de la variedad iceberg, en las que las dos primeras capas de hojas que envuelven la planta están quemadas por el hielo y en los almacenes de manipulado hay que retirarlas porque se pudren con rapidez, lo que hace perder calibre.



Si la ola de frío se mantiene la lechuga perderá una o dos hojas por noche, ha explicado el presidente de Coag en Lorca, por lo que la merma de calibre se agravará a diario “y llegará un momento en el que la lechuga se quedará blanca y no valdrá para el mercado”.



Según Pérez Chuecos el hielo ha persistido en las hortalizas hasta pasadas las 11 de la mañana de este miércoles lo que ha agravado aún más los daños.



Las peritaciones en el campo de Lorca no comenzarán hasta que remita la ola de frío, algo previsto para la próxima semana.