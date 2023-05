López Miras: "Lo peor de la alerta ya ha pasado, pero no hay que bajar la guardia"

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este martes de que "lo peor" de la alerta meteorológica por fuertes lluvias "ya ha pasado, aunque no hay que bajar la guardia", y ha informado de que se han recibido desde la pasada medianoche 250 llamadas al 112, "sin que se hayan tenido que realizar actuaciones de gran relevancia".



En una comparecencia ante los medios de comunicación desde el Centro de Coordinación de Emergencias, donde ha presidido una reunión de seguimiento del plan contra inundaciones, Fernando López Miras ha subrayado que los "modelos predictivos se han cumplido", especialmente en Cartagena y su comarca, donde se registraron de madrugada más de 100 litros por metro cuadrado.



Allí, ha recordado el presidente, fue necesario activar el nivel rojo de alerta entre las cuatro y las seis de la mañana, si bien la situación actual establece en naranja ese aviso, como ocurre también en la comarca del Valle del Guadalentín.



El presidente ha valorado que la mayor parte de intervenciones de los servicios de emergencias no hayan revestido gravedad, y ha destacado las realizadas para rescatar a conductores que han intentado cruzar con sus vehículos por zonas inundadas o auxiliar a personas que viven en la calle.



Ha añadido que en estos momentos se registran precipitaciones principalmente en el Noroeste y el Altiplano, "generalizadas, pero no especialmente copiosas", y que se mantienen los avisos como estaban ayer: naranja en el campo de Cartagena y en el Guadalentín, por lluvias en una hora y acumuladas en doce; y amarilllo en el resto del territorio regional.



"Se trata de una situación con cierta explosividad, y por eso se recomienda mantener los avisos y las alertas durante toda la jornada", ha dicho el presidente antes de recordar que permanecen cerrados colegios, institutos y universidades en 14 municipios, y pedir "precaución, prudencia, responsabilidad, máxima coordinación y que la gente se mantenga informada por los canales oficiales".



Por otra parte, en cuanto al Mar Menor, ha informado de que el agua que está entrando ahora mismo por la rambla del Albujón alcanza los 2.000 litros por segundo, cuando el caudal habitual es de 200.



"Preocupa y ocupa; es una situación que se da frecuentemente y que obliga a que estemos analizando permanentemente los parámetros de la laguna salada", ha precisado el presidente murciano antes de recordar que ayer se activó el protocolo especial de revisión de los tanques de tormenta y depuradoras de la zona para que no hubiera problemas.