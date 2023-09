López Miras desvelará la próxima semana la composición del Consejo de Gobierno

El presidente electo de Murcia, Fernando López Miras, desvelará la composición del Consejo de Gobierno la próxima semana y aunque no ha adelantado la identidad de ninguno de sus integrantes ha dicho que será un ejecutivo “sólido, fuerte, preparado, capacitado, con experiencia profesional” para garantizar que la Región avance y progrese.



Lo ha dicho en Lorca, su ciudad natal, donde ha asistido este viernes a los actos religiosos en honor a la patrona de la localidad, la Virgen de las Huertas, a los que también ha acudido el que será vicepresidente de su gobierno de coalición, José Ángel Antelo, el líder regional de Vox, al que ha estrechado la mano antes de entrar al santuario.



Una vez que tome posesión del cargo de presidente este lunes, en un acto que tendrá lugar en la iglesia desacralizada de San Esteban de Murcia, hará pública la composición del Gobierno, aunque no ha precisado ninguna fecha concreta de la próxima semana para esa comparecencia.



Preguntado por el perfil que tendrán los miembros del nuevo Gobierno, López Miras, ha dicho que combinará “veteranía” con “savia nueva de gente que venga a aportar a la política, su valía profesional o su experiencia en otros ámbitos de la vida”.



También ha dicho López Miras que “puede ser” que el gobierno de coalición incluya alguna cartera nueva que no formara parte del organigrama del ejecutivo en funciones, aunque eso “lo veremos la próxima semana”, ha indicado.



El presidente ha afirmado, en relación con la fiesta de Lorca, que “la tradición, la identidad y la cultura” son “cuestiones que quiere defender” el Gobierno de la Región de Murcia.