Llega una borrasca que dejará lluvias generalizadas, tormentas y caída de temperaturas

Una borrasca cargada de una masa de aire polar procedente del norte entrará de lleno en la Región de Murcia este viernes y dejará lluvias de carácter generalizado, tormentas que localmente podrán ser fuertes durante la tarde y una caída de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas, según ha avanzado el portavoz de la delegación territorial de Aemet en Murcia, Luis Bañón.

La borrasca irá acompañada de vientos de Levante y los chubascos se extenderán a toda la Región, aunque desde la Aemet, Bañón ha recalcado que "no se trata de una DANA". No obstante, no se descarta que Meteorología emita algún aviso debido a esta borrasca polar con aire frío en su seno que se desplazará hacia la Península Ibérica.

De cara a este jueves por la tarde ya provocará cierta inestabilización de los cielos y en las zonas de montaña se prevé alguna nubosidad de evolución y chubascos.

Las temperaturas a lo largo del día de hoy irán en descenso y en concreto, en las zonas del interior donde se formarán esas nubes de evolución, se registrará un descenso de las máximas.

Mientras que este viernes ya amanecerá con poca nubosidad, pero irá aumentando a lo largo del día, quedando los cielos cubiertos. Aunque la mañana será tranquila, las precipitaciones, previsiblemente, se irán produciendo de cara a la tarde con una tendencia de norte a sur en la Región. En concreto, apunta Bañón que las primeras precipitaciones pueden comenzar a media tarde más en la zona norte y continuarán en el sur más de madrugada del sábado.

Serán chubascos que pueden ir acompañados de tormentas e incluso alguna tormenta podrá ser localmente fuerte durante toda la tarde de este viernes, por lo que desde la Aemet no se descarta emitir avisos.

Así, las lluvias de este viernes se extenderán, previsiblemente, hasta la madrugada del sábado con cierto carácter persistente. El sábado amanecerá con cielos poco nubosos, pero hacia el final de la mañana podría haber probabilidad de chubascos y no se descartan que sean tormentosos. Será un día fresco y temperaturas en descenso y vientos del este.

De cara al domingo, los cielos serán poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde.

De manera que las temperaturas diurnas y nocturnas bajarán este viernes, aunque apunta Bañón que desde el episodio del martes han ido bajando.

En términos generales, los murcianos pasarán de temperaturas muy por encima de lo normal a muy por debajo de lo normal, especialmente este viernes y sábado, aunque a partir de este jueves y hasta el domingo los días serán más frescos.

En concreto, las máximas y mínimas bajarán un par de grados, cuando lo normal para la época es de 26-27º y las nocturnas entre 13-14º, lo que resulta "reseñable" para la época, según Bañón.

De forma gradual, el domingo se normalizarán pero, previsiblemente, a mitad de la semana podrían volver a bajar las temperaturas debido a una posible borrasca que podría volver a dejar lluvias que afectarían a la Región.

