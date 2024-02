Leve aumento de ventas en los supermercados ante la protesta de los agricultores

Aunque algunos camiones de reparto han tenido problemas para salir de los centros logísticos por las protestas de los agricultores, de momento, no hay falta de abastecimiento en los mercados de la ciudad de Murcia.

De cara a este fin de semana se ha detectado un leve repunte de las compras ante un posible desabastecimiento.

Los supermercados están recibiendo productos de alimentación aunque, en algunos casos, algo más tarde de lo normal ante las protestas de los agricultores.

El vicepresidente del mercado de Verónicas, Pedro Cerezo, lo ha dejado claro: falta de producto no pero es cierto que los repartidores no llegan a tiempo.

Vicepresidente del mercado de Verónicas, Pedro Cerezo: "Falta de producto no pero sí que es verdad que no llegan a la hora que deberían llegar. Somos un mercado que abrimos por la mañana solo, hasta las dos o tres de la tarde. La mercancía la necesitamos a primera hora. No viene, no llega porque los repartidores llevan retraso. Te manda el chófer un mensaje diciendo que va a llegar tarde. Nosotros recibimos la mercancía a las seis y media de la mañana. Ahora son las nueve y media y faltan por llegar dos proveedores".

Por su parte, la gerente de una de las pescaderías del mercado de Verónicas, Miriam Oliva, ha confesado que esta ha sido una semana floja.

Aunque algunos supermercados no han notado falta de producto en sus tiendas, no saben lo que puede pasar de cara al fin de semana ya que se espera que las protestas de los agricultores continúen.