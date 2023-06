Izpisúa: "se trata de vivir mejor, no más"

El catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Juan Carlos Izpisúa, ha dado a conocer este martes en Murcia sus últimas investigaciones sobre el envejecimiento, basadas en el rejuvenecimiento de las células para conseguir una mayor calidad y resiliencia ante las enfermedades, ya que, según afirma, "se trata de vivir mejor, no más".



Izpisúa, que se ha reunido esta mañana con investigadores en la HiTech de la UCAM, ha explicado que alrededor de los 45 ó 50 años hay un crecimiento logarítmico de todas las enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades neurodegenerativas, que se deben principalmente a un envejecimiento de las células.



"Cuando somos jóvenes la enfermedad casi no ocupa parte de nuestro tiempo, la enfermedad lo ocupa conforme vamos avanzando. La idea es tratar de rejuvenecer la célula para que funcione mejor y la enfermedad tarde más tiempo en aparecer", ha explicado Izpisúa.



Se trata de una medicina que no busca la causa de la enfermedad sino que tiene como principal finalidad aumentar la capacidad de resiliencia ante esas enfermedades, ya que, tal y como ha indicado el doctor, "se desconocen gran parte de las causas de las enfermedades y no se puede ir tras ellas sin conocerlas".



El eje de partida de la investigación son los factores de trascripción, un descubrimiento del Premio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka, que permitió conocer la posibilidad de transformar una célula adulta en una célula embrionaria.



De esta manera, los científicos han conseguido que la célula rejuvenezca y logre ser funcional y mucho más eficiente.



Aunque la investigación se encuentra en una fase muy básica y con un camino largo para ser trasladable al ser humano, el investigador asegura que en los experimentos realizados con ratones adultos han podido comprobar que el rejuvenecimiento de ciertos órganos conlleva a una mayor calidad de vida en esos animales.



El trabajo, que comenzó hace años en la UCAM, es fruto, según ha afirmado, de una "colaboración longeva y fructífera" que a día de hoy continúa, y que ha sido posible gracias a la generosidad y el esfuerzo del que fuera presidente de esta universidad, José Luis Mendoza, recientemente fallecido.



"Para mí fue una persona clave en nuestra investigación por la generosidad que siempre tuvo y su capacidad de sintetizar y pensar que gracias a la investigación podemos avanzar y podemos hacer un mundo mejor", ha asegurado el científico.



Izpisúa ha recalcado que la financiación es clave para poder sacar adelante este tipo de proyectos pero que no debe recaer únicamente en los organismos públicos, sino que debe existir una interacción más estrecha entre industria y sector privado.



La vicerrectora de la UCAM, Estrella Núñez, ha manifestado que, en este sentido, la UCAM ha conseguido atraer casi dos millones de euros para invertir en investigación.



"Necesitamos apoyo no solo de los políticos sino de la sociedad en general para que la investigación, que es lo que realmente nos mueve hacia adelante, sea considerara un poco más", ha concluido el científico.