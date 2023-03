Gobierno regional y ENAE ofrecen becas para que 11 titulados en paro cursen gratis un máster

El Gobierno regional y la Escuela de Negocios ENAE ofrecen becas para que 11 titulados universitarios que estén en desempleo, inscritos en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), puedan cursar gratis un máster de la institución académica durante el curso 2023-2024.

Estas becas son fruto de un convenio que mantienen el SEF y ENAE desde 2020, para facilitar que los desempleados de mayor cualificación y experiencia puedan mejorar sus opciones de regresar al mercado laboral.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, visitó la Escuela de Negocios acompañado de su director general, Miguel López, y presentó esta nueva convocatoria.

Hay una beca por cada uno de los once másteres que la entidad oferta a titulados universitarios y profesionales de la dirección, con un coste que oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros. En concreto, ENAE ofrece una beca para cada uno de los máster de Logística y Dirección de Operaciones, Gestión del Riesgo en las Organizaciones, Dirección de Agronegocios, lnternational Trade (Official Degree), Executive MBA, Transformación Digital, Marketing y Negocios Digitales, Data Science for Business, Dirección Financiera, Asesoría Fiscal y Dirección de Personas y Gestión de los Recursos Humanos.

El titular de Educación resaltó que “estos másteres de especialización permitirán incrementar las opciones de encontrar un empleo que tienen estas personas, así como actualizar sus conocimientos y que personal altamente cualificado se pueda incorporar al tejido productivo regional”.

Para acceder a una de estas becas es necesario estar inscrito en el SEF como demandante de empleo y contar con los requisitos académicos exigidos para cada máster. Para los criterios de selección se valorará el tiempo de permanencia inscrito en el SEF, el nivel económico y la experiencia laboral.

Los interesados en participar en la selección deberán inscribirse en la página web de ENAE del 27 de marzo hasta el 17 de septiembre de 2023. Una vez concluido el proceso de selección, los candidatos finalistas serán citados a una entrevista personal.

Además, ENAE ofrece becas parciales de hasta el 50 por ciento del importe del máster para personas en desempleo.

Víctor Marín resaltó que “la colaboración de ENAE con el Gobierno regional facilita el acceso a formación de alto nivel a todas las personas con inquietudes y necesidades de formación especializada, independientemente de su situación laboral”.