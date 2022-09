La deflactación del IRPF ahorrará entre 8,5 y 10 millones a los murcianos

Unos 330.000 contribuyentes de los 600.000 que hay en la Región de Murcia se beneficiarán de la rebaja del 4,1 por ciento en el tramo autonómico del IRPF y dejarán de pagar entre 8,5 y 10 millones de euros en su declaración de la renta de 2022, según los cálculos del Gobierno autonómico.



En declaraciones con EFE, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha recordado que se comprometió el pasado 27 de mayo a poner en marcha esta medida, que se ha aprobado este jueves en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.



La deflactación del IRPF, ha dicho, “es una situación de justicia”, porque “no es justo que en una situación de crisis” como la actual los ciudadanos se vean obligados a pagar más impuestos ligados a una subida salarial, dado que la inflación hace que, aunque aumenten los sueldos, el poder adquisitivo sea menor.



Por ello, Miras ha insistido en defender que las administraciones deben aprovechar “los ingresos extra” que están teniendo a consecuencia de esa inflación para articular medidas por las que los ciudadanos “paguen menos impuestos”.



Por su parte, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la deflactación planteada afectará al 96 por ciento de los contribuyentes que están obligados a presentar declaración de la renta, ya que se aplicará a los cuatro primero tramos de la escala autonómica de un total de cinco, esto es, rentas hasta 60.000 euros anuales.



“Lo relevante no es el importe unitario que se va a ahorrar cada tramo”, ha dicho, sino cómo la medida evitará un mayor pago de impuestos derivados de la subida salarial.



Así, ha explicado que una subida salarial del 4,1 por ciento (cifra que se ha tomado como base para la deflactación) se traduce automáticamente en un mayor pago en la declaración de la renta a pesar de que esa subida no llegue ni a la mitad del incremento de los precios por la inflación, que es del 10,5 por ciento.



Por ejemplo, en el segundo tramo de la escala autonómica (rentas de entre 12.961 euros y 20.200 euros), cada contribuyente tendría que pagar 114 euros más en su declaración de la renta si no se llevara a cabo la deflactación, mientras que en el tercer tramo (rentas hasta 39.000 euros), los ciudadanos pagarían casi 284 euros más.



“El enfoque de esta medida es el ahorro que se genera en los contribuyentes”, ha insistido, y ha defendido que ese ahorro se inyectará en la economía generando dinamismo, como se ha demostrado en ocasiones anteriores.



Así, la recaudación a través de la renta en 2021 fue un 13 por ciento superior a la de 2020 a pesar de que el Gobierno regional está llevando a cabo una rebaja progresiva de ese impuesto desde 2019 que ha supuesto un ahorro de 59 millones de euros a los contribuyentes, ha dicho.



En la declaración de la renta de 2022 (la que se presenta en junio de 2023), los murcianos se beneficiarán de esta deflactación del 4,1 por ciento, pero también de la mencionada reducción progresiva, que continuará hasta 2023, y de una quincena de bonificación autonómicas, entre las que se incluyen conceptos tan dispares como la compra de libros de texto, el alquiler para jóvenes, las inversiones en energías renovables o dispositivos de ahorro de agua, las donaciones a la investigación o el acogimiento de mayores o personas con discapacidad, entre otras.



Preguntado sobre las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre una posible centralización de los impuestos, ha advertido de que esa idea choca con los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas y ha señalado que la ley de autonomía fiscal que anunció el presidente murciano en el último Debate sobre el Estado de la Región está ya “muy avanzada” y servirá para evitar ese tipo de injerencias.



Sobre la posible supresión del impuesto de Patrimonio, como ha anunciado Andalucía, ha insistido en que está “en estudio” y se están haciendo “cálculos” para poder poner en marcha esa medida.



Tras la bonificación también de los impuestos de sucesiones hasta el segundo grado y de donaciones hasta el tercer grado (tíos, sobrinos y hermanos), ha señalado que hay poco margen para seguir eliminando impuestos, ya que el elenco de tributos cedidos “es muy reducido” y representan solo “un muy pequeño porcentaje” del conjunto de la recaudación fiscal.