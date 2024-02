Va a comprar a una carnicería de Murcia y no da crédito a lo que ve en el mostrador: "No está bien"

Las redes sociales nos permiten descubrir grandes anécdotas. Sucesos que viven y/o comparten los usuarios y que, a su vez, generan un debate por parte de los que ven el mensaje en cuestión.

Esto precisamente es lo que ocurría con un mensaje publicado por la cuenta @LiosdeVecinos en X, anteriormente Twitter.

"Mientras tanto en Murcia", podía leerse en dicho tuit. Esto nos dejaba claro la ubicación en la que se producía la divertida anécdota. Lo bueno viene después. Junto a este mensaje, se adjunta una fotografía de un mostrador de una carnicería/charcutería.





En él, aparecen quesos variados. Lo más común del mundo. Sin embargo, en el mostrador han colocado un folio con un mensaje muy contundente dirigido a los compradores: "Si se le ha pasado el número no la líe y saque otro. Gracias".

El mensaje, pese a que tiene un tiempo, acumula ya más de 100 retuits, 500 'likes', 15 guardados y más de 20 comentarios.

Las respuestas tienen la misma base, pues la mayoría comparten la decisión tomada por el dueño de este establecimiento.

"Así debe ser", "Así debería ser siempre, pero no suele ocurrir. Te lo dice alguien que trabajó en la tienda familiar y en una gran superficie", "Sería lo más correcto. No hay más, o "Yo vivo en Murcia y hay que explicar lo obvio para que no se monten películas del civismo más básico: no está bien colarse, tener jeta y encima montar pollos por tener caradura de más hasta unos niveles infinitos", demuestran que la opinión es unánime sobre este asunto en la red social anteriormente mencionada.

El motivo por el que un pueblo de Murcia se convertía en viral

En otra ocasión, Murcia también tuvo su protagonismo a través de redes sociales. Una usuaria de TikTok publicó un vídeo en el que se veía un coche. Aparentemente normal. No obstante, lo que sorprendía era el altavoz que llevaba el vehículo y lo que podía escucharse:

"Señores vecinos, les informamos a todos que ha fallecido la señora doña Carmen Castaño Hernández".

La publicación de la usuaria ya supera casi medio millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más difundidos a través de la red social anteriormente mencionada.

Los comentarios no tenían desperdicio y son muy variados. "¿Pero esto es legal?, "Soy española y en la vida he oído eso", "aquí en un pueblo de Murcia siempre hacen eso, sobre todo los sábados por la mañana", "Yo lo veo como normal", "Es el coche de los muertos de toda la vida. He de decir que cuando los nombres son de tu familia se te encoge el alma" o "Eso será en pueblos pequeños y pedanías, en mi vida he visto ni he escuchado eso", son algunos de los comentarios.



Lo cierto es que este tipo de escenas son más comunes de lo que creemos. Sobre todo, en pequeños municipios de nuestro país. Por otra parte, y al hilo de este tema, también cabe recordar cuál es la situación actual del sector funerario en España.





Aquí, los servicios funerarios tienen un IVA del 21%, algo que encarece mucho el costo total, ya que supone más de un 40% del importe definitivo que pagan las familias para enterrar a los suyos.

El gasto se reparte de la siguiente manera: el cementerio, una media, de 600 euros. Y luego, esquelas, coche fúnebre, unos 100 euros por una corona mediana. "Pero es que el 42% de ese coste lo suponen los impuestos", recordaba Pilar Cisneros en los micrófonos de 'La Tarde'.

Por último, también es necesario tener en cuenta que el sector funerario en España no estaba liberalizado hasta el año 1996.