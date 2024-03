Claves para que los más pequeños coman frutas y verduras

Cuatro de cada diez murcianos tienen sobrepeso. La Región de Murcia cuenta con unos altos índices de obesidad. Unos datos también alarmantes en lo que respecta a la obesidad infantil.

Son muchos los factores que causan esta enfermedad. Entre ellos está la genética. Así lo ha contado en COPE el decano del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia, Luis Hidalgo. Este experto ha asegurado que los padres no se deben sentir culpables de la alimentación de sus hijos pero sí resposables. Para que los niños comiencen a comer más saludable es importante realizar “cambios graduales”.

Decano del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia, Luis Hidalgo: “En muchas ocasiones nosotros hablamos por los niños. Una frase que tengo en consulta es: a mi hijo no le gusta la verdura... La textura de un calabacín a la plancha o un calabacín al horno es completamente distinta. Vamos a intentar hacer chips de calabacín que disecamos y se quedan con textura crujiente. Cambios graduales, muchos colores en el plato y meter al niño en la cocina. Si ellos están en cocina, si ellos consiguen ver su plato terminado este es un factor estimulante para que puedan llegar a probarlo”.

Vanesa es madre de 2 hijos: una chica de 9 años y un chico de 4 años. Los pequeños comen en casa de la manera más saludable posible. “Toman verduras, frutas, comida sobre todo de cuchara. Le he comprado una pasta con estrellitas. Los bizcochos los hacemos en casa y mi hija me ayuda. Me ayuda también a hacer empanadas”, ha contado Vanesa en COPE.

Según el Director General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia, José Jesús Guillén, el problema no es tanto la alimentación de los pequeños en los comedores escolares sino más bien cuando llegan a casa.

Juan Director General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia, José Jesús Guillén: “Gran parte de los niños comen en los comedores escolares. Las dietas de los comedores escolares están controladas pero luego el niño sale a su casa y es donde posiblemente está ingiriendo alimentos que no serían los adecuados. Por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas que habría que limitarlo”.

En definitiva, una buena alimentación permite que los más pequeños de la casa se desarrollen de manera saludable.