Clamor de la hostelería por la falta de taxis en Murcia

El municipio de Murcia contaba hace 20 años con algo más de 350.000 habitantes; en la actualidad supera los 460.000 pero las licencias de taxi son las mismas: poco más de 300. Es la denuncia que hace la asociación de hostelería y turismo HoyTu. Su presidente Jesús Jimenez habla de los problemas que está generando esta situación en la ciudad, "con dificultades para desplazarse hacia el centro poque los clientes no llegan a tiempo. Durante el mes de diciembre y los fines de semana de todo el año resulta casi imposible conseguir un taxi, especialmente durante las noches y las madrugadas, con la centralita de Radio Taxi bloqueada y las paradas atestadas de personas esperando".

Subraya el presidente de HoyTu que hay que darle una solcuión al sector "porque no podremos ser nunca una comunidad turística si no tenemos taxis. No se puede ofrecer algo que no se tiene".