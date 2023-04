La Biblioteca Regional conmemora el Día del Libro

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) ha preparado un amplio catálogo de actividades para conmemorar el Día del Libro, que se celebra el 23 de abril, que incluye microcharlas, filosofía, literatura rural, fanzines, música, bicicletas y vídeos, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La programación comienza el lunes 17 de abril, a las 19.30 horas, con una nueva sesión del ciclo '10' BRMU', coordinado por la periodista María José Moreno. En esta ocasión, tres personalidades de las letras de la Región contestarán, durante diez minutos, a la pregunta: ¿Qué es la literatura para mí?.

En concreto, los intervinientes serán el escritor molinense Paco López Mengual; Marta Zafrilla, autora especializada en literatura infantil y juvenil; y la maestra y coordinadora de diversos clubes de lectura Aurora Gil Bohórquez.

El martes, a las 18.00 horas, será el turno del ciclo 'Bibliosofía', en el que participará Nerea Blanco, autora de obras de divulgación filosófica y artífice de la plataforma 'Filosofers', con portal web y redes sociales, donde se difunde la filosofía de forma amena y accesible para todos los públicos. Su ponencia lleva por título 'Filosofía o barbarie'.

'La BRMU se echa al monte' es una nueva propuesta dirigida a analizar el mundo rural desde una perspectiva literaria. La primera entrega del ciclo, que será el miércoles, 19 de abril, a las 19.30 horas, contará con Santiago Lorenzo, autor de 'Los asquerosos', una de las obras más exitosas de la literatura española contemporánea, y de la reciente 'Tostonazo'.

El acto será conducido por Adela Martínez-Cachá, ingeniera agrónoma y exconsejera de Agricultura, que mantiene un estrecho vínculo con el mundo agro de la Región.

El jueves, la BRMU lanza otra nueva iniciativa: 'Habitaciones propias'. Este proyecto, cuyo título se hace eco del célebre ensayo de Virginia Woolf, consiste en una serie de vídeos de creadores de la Región donde muestran su lugar de trabajo, su biblioteca personal y los lugares que les sirven de inspiración. Estos vídeos, de corta duración, estarán disponibles en la página web de la biblioteca. El protagonista de la primera entrega será Manuel Moyano.

El mismo día (20 de abril), Gelen Geleton, especialista en fanzines y talleres autogestionados, inaugurará una muestra sobre su archivo DIY (Do It Yourself) en la fanzinoteca de la BRMU. A continuación, se celebrará una mesa redonda que contará con la participación de los promotores del mercadillo de autoedición Zorroclocos i Lobos, Rata Satán; y Nasty Franky, así como con la experta en gastronomía murciana Amor González.

Paralelamente, en el lateral arbolado del edificio de la biblioteca, 'Murcia en bici' desarrollará un taller al que podrá asistir cualquier persona que quiera una puesta a punto gratuita de su bicicleta o aprender cómo mantenerla en buen estado. La Oficina de la Bici del Ayuntamiento de Murcia dispondrá un punto de información sobre sus actividades, uso de la bici y propuestas de rutas. Al finalizar la actividad, partirá desde la BRMU una ruta en bici por el centro de la ciudad, promovida por la mencionada asociación.

El viernes, 21 de abril, un cuarteto de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, formado por dos violines, viola y violonchelo, interpretará unas piezas musicales con resonancias literarias, tales como el arreglo para cuarteto de Romeo y Julieta de S. Prokofiev, y un cuarteto de Schubert basado en el poema 'La Muerte y la Doncella', de M. Claudius.

NUEVOS SOCIOS DE HONOR

Por otra parte, la BRMU ha hecho público los nombres de sus nuevos socios de honor, que son Luis Escavy, premio Adonáis de poesía 2022 con 'Victoria menor' y finalista en una edición anterior; Lola Tórtola, finalista del mencionado premio con 'Los dioses destruidos'; Luis Leante, escritor de Caravaca de la Cruz, tres veces ganador del premio Edebé de literatura juvenil y del prestigioso premio de novela Alfaguara en 2007; la ilustradora Ilu Ros, finalista del Poster Prize for Illustration, artista regional invitada al Premio Mandarache de Jóvenes Lectores de Cartagena y ganadora de la última edición del Libro Murciano del Año con la obra 'Federico'; y la fundación 'Soy como tú', tradicional colaboradora de la BRMU y comprometida con la lucha contra el estigma asociado a personas con problemas de salud mental.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado