Aumenta un 8% el número de murcianos que marcó la X solidaria en la campaña de la renta en 2022

El número de murcianos que sí marcó la X solidaria en la campaña de la renta en el ejercicio 2022 aumentó un 8 por ciento. En concreto, según ha confirmado a Europa Press el presidente del Cermi en la Región, Pedro Martínez, el 53 por ciento de los murcianos marcó la X solidaria en el ejercicio 2022, lo que supone una mejoría de 4 puntos porcentuales con respecto a 2021 (49 por ciento marcó la casilla).

Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de la presentación de la campaña informativa de la 'X Solidaria' y las razones para marcar la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social', en la que las ONG de la Región de Murcia han alzado su voz para reclamar la necesidad de que más personas contribuyentes "marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su renta".

Martínez ha celebrado que la cifra se haya relajado. No obstante, recuerda que de ese 47 por ciento que no marcó la X solidaria en el ejercicio de 2022, un 34 por ciento no marcó nada y un 13 por ciento marcó la X de la Iglesia. Ha recordado que "marcar estas casillas no significa que te devuelvan menos, ni que pagues más en tu declaración de la renta. Y nunca se divide su aportación".

El presidente del Cermi ha lamentado que "si ese 47% de personas que no marcan la X Solidaria lo hicieran, podrían sumarse casi 6 millones de euros más y se podría llegar a los 15 millones en la Región".

Por su parte, la presidenta de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM), Rosa Cano, ha señalado que "gracias a las personas que marcaron la X solidaria se realizaron más de 300 proyectos" y supuso una inversión superior a los 10 millones de euros.

"La X solidaria es un gesto simple, pero tiene unas consecuencias extraordinarias para miles de personas que están en situación de pobreza y exclusión social", más aún, ha advertido, en estos tiempo difíciles. Y es que, recuerda, marcando la casilla 106 de la renta "ayudamos a esas personas".

Los datos de pobreza, ha recordado, son "desoladores, es pobreza estructural" y ha hecho un llamamiento a los partidos políticos, con motivo de la campaña electoral que arranca ahora, a que "se pongan a trabajar de manera urgente para mejorar la vida de las personas".

Según ha precisado, "un 31 por ciento de la población de Murcia, 470.000 murcianos, están en situación de pobreza y exclusión social; un 41,9 por ciento, 641.000 murcianos, no pueden permitirse una semana de vacaciones al año; un 20 por ciento sufre pobreza energética, más de 300.000 personas; un 44,7 por ciento no puede afrontar gastos imprevistos; y 78.000 personas no pueden permitirse un ordenador personal".

Ha indicado que estos programas que se financian gracias a la X Solidaria "se desarrollan en coordinación con la Comunidad y los ayuntamientos, en el ámbito de la acogida, el empleo, la vivienda, la formación, la atención psicosocial, la dependencia, el acompañamiento, la sensibilización social o el voluntariado, entre otros muchos ámbitos, de modo que la X Solidaria supone un instrumento fundamental que permite que cada contribuyente pueda decidir el destino de una pequeña parte de sus impuestos".

TRANSPARENCIA DEL PROCESO

En este sentido se ha manifestado Aurelio Luna, recientemente nombrado presidente de la Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia, recordando que "no habíamos acabado de salir de la crisis de 2008 cuando nos golpeó la pandemia. Después, vino el desastre de la guerra y ahora estamos viendo cómo el aumento de los precios dificulta enormemente el día a día".

Para Luna, "en estos momentos tan difíciles que atraviesa la sociedad hay millones de personas que, sin la ayuda de las ONG, no podrían salir adelante. Personas mayores, con discapacidad, personas enfermas de cáncer, mujeres y jóvenes, personas que han visto en medio de esta crisis sanitaria mundial como, lamentablemente, por primera vez tenían que hacer uso de los programas que llevamos a cabo desde las entidades del Tercer Sector, personas refugiadas, mujeres víctimas de violencia de género; personas con problemas de adicciones, sin hogar, inmigrantes, niños que llegan al país sin nadie que les acompañe".

Todas estas personas, ha dicho, "son quienes se benefician de esta solidaridad ciudadana que queda manifiesta cuando se marca la casilla 106 de Actividades de Interés Social".

Por último, Luna ha destacado "la transparencia de todo el proceso, ya que la cantidad recaudada es finalista, se reparte entre los diversos proyectos de las ONG concedidos por las administraciones de manera fundamentada, cuyo control está sujeto a la Intervención General del Estado".

El encuentro también ha contado con la presencia del obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, que ha resaltado la "importancia trascendental que supone marcar la X Solidaria en esta campaña, dado que permite que quien más lo necesita pueda recibir ayuda de las ONG que con esta recaudación pueden trabajar para sacar a estas personas de situaciones de precariedad y vulnerabilidad".

En este sentido, Lorca Planes ha lanzado un doble mensaje a la sociedad murciana, instando "a quienes no marcaron nada en su declaración del año pasado, que no se queden en blanco de nuevo, pues cada vez hay más necesidades que atender".

A quienes marcaron sólo la X de la Iglesia, ha dicho que "pueden marcar esta casilla conjuntamente con la casilla de 'Actividades de Interés Social', y destinar un 1,4% de sus impuestos".

En su opinión, "ambas aportaciones suman, no se dividen, y marcando la X Solidaria estarán ayudando a 40 organizaciones de la Iglesia que actúan en el campo de la Acción social, como una ONG más".

De este modo, también ha querido recordar a los contribuyentes a que "revisen los borradores que reciban de Hacienda y comprueben la casilla que quieren marcar, pues este año la casilla 106 de Actividades de Interés Social no se nos puede pasar".

Finalmente, María Teresa Lajarín, secretaria de la Plataforma del Tercer Sector Región de Murcia (PTS-RM), que aglutina a 7 entidades, espera que la acción de la ciudadanía "se destine a los que más lo necesitan" y ha abogado porque cada vez "seamos más los que marquemos esa X solidaria".