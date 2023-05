Assido exige ante la CHS el desbloqueo de su nuevo centro

Centenares de personas han asistido este martes a la concentración convocada por la asociación para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual Assido, frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de Murcia, para exigir el desbloqueo de un nuevo centro de día y residencia.



El citado centro daría servicio a más de 300 usuarios, pero su construcción está paralizada porque el solar que les cedió el ayuntamiento hace más de 10 años está en una zona declarada inundable.



La protesta estaba encabezada por un pancarta en la que se podía leer: "¡SOS Discapacidad! Centro Assido para nuestros hijos ¡Ya!", amenizada con una batucada, y ha contado con la asistencia de familiares, usuarios y representantes municipales de PP, VOX y Podemos, pero ninguno del PSOE, ya que tanto la CHS como el consistorio murciano están gobernados por este partido.



En declaración a los medios, el presidente de Assido, Víctor Martínez, ha explicado que en un primer momento el ayuntamiento sólo les pidió que hicieran un plan especial que detallará los usos que se le iba a dar a la parcela, y que una vez presentado, se vieron afectados por los mapas de zonas inundables de la CHS, que lo situó "en zona de flujo preferente", lo que acarreaba una serie de prohibiciones y limitaciones que impidieron el inicio de las obras.



Así, el ayuntamiento abrió la posibilidad de dotar de excepcionalidad al proyecto y permitir su ejecución siempre y cuando Assido presentará un estudio técnico que avalara que el nuevo centro iba a garantizar la seguridad de los usuarios para con las inundaciones.



Martínez ha argumentado que no barajan una ubicación alternativa porque el proyecto es viable y el solar se localiza "en una zona céntrica, en la Avenida Príncipe de Asturias junto a un colegio y la Delegación de Hacienda, a 200 metros del Zig Zag y de la parada del tranvía".



Igualmente, ha remarcado que "los deberes están hechos" por parte de Assido, que ha expuesto todas las alegaciones técnicas que justifican el bajo riesgo de inundabilidad, y que ahora "la pelota está en el tejado de la CHS y del ayuntamiento" que deben dar solución a un problema que afecta muchas familias de personas con discapacidad.



Como consecuencia de este bloqueo, la asociación ha tenido que alquilar un bajo enfrente del solar para ofrecer sus servicios de asistencia y formación "con muchas limitaciones", ha informado Martínez, quien ha apostillado que la nueva residencia, que estaría lista en 2 años una vez conseguida la licencia de obras, ofrecería 50 plazas en apartamentos y 250 de centro de día que servirían para mejorar la autonomía de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.



Por su parte, la usuaria de Assido Isabel Reverte ha lamentado que retraso haya afectado a tantas generaciones y este impidiendo que ella y sus compañeros puedan desarrollar sus habilidades sociales y laborales de una manera cómoda, fácil y óptima.



En la reunión mantenida con la CHS y el ayuntamiento después de la protesta, la Connfederación ha promovido una modificación legal del reglamento del dominio público hidráulico sin tener en cuenta las circunstancias de expediente de ASSIDO, lo que para los técnicos del ayuntamiento sigue siendo insuficiente.



Esa modificación sólo tendrá en cuenta aquellos expedientes que se estuvieran realizando con anterioridad a la elaboración de los mapas de flujo actuales.



Por parte del Ayuntamiento, siguen sin valorar la posibilidad de aplicar la excepcionalidad al proyecto y la única vía que ofrecen es la de que su servicio jurídico revise un nuevo informe elaborado por la CHS donde se tenga en cuenta las circunstancias de Murcia como un municipio de alta inundabilidad.



Por ello, Martínez ha señalado “que las familias de ASSIDO siguen sin encontrar una respuesta resolutiva a su problema. Una traba burocrática tras otra que bloquean una y otra vez el inicio de la construcción de un centro necesario para toda la ciudad de Murcia”.