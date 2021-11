El PP acusa a Pedro Sánchez de poner "en riesgo" la campaña de Navidad

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha manifestado este lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del partido, que ha estado presidido por Fernando López Miras, que "Pedro Sánchez pone en riesgo la campaña de Navidad y el abastecimiento al no dar soluciones a los transportistas", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola se ha referencia al parón nacional programado del 20 al 22 de diciembre por parte del sector del transporte, "ante los continuos ataques del presidente del Gobierno central", y ha pedido "un plan de choque urgente que dé soluciones" a esta situación.

La dirigente 'popular' ha destacado que "el sector del transporte es fundamental y uno de los más importantes en España en cuanto a PIB, empleo y facturación" y, en este sentido ha puntualizado que "en la Región de Murcia se posiciona como un sector estratégico y como referente a nivel nacional".

Al hilo, ha precisado que en la Región "se cuenta con unas 3.800 empresas de transporte de mercancías por carretera, 16.000 vehículos pesados, 10.000 remolques y la mayor flota frigorífica de España". Además, el 64 por ciento del sector está compuesto por autónomos.

La portavoz del PPRM ha denunciado que "los transportistas han visto agravada su situación porque no pueden hacer frente a la subida del precio del gasóleo, a lo que ahora también se suma la amenaza de los peajes", además de, ha añadido, "otros problemas que no resuelve el Ejecutivo central como la normativa de carga y descarga y la falta de seguridad al no contar con áreas de descanso seguras".

A esta situación, Guardiola ha sumado "la falta de sensibilidad del Gobierno de España con los transportistas que cumplen su trabajo en ocasiones complicadas sin que Pedro Sánchez los dote de seguridad" y, ha reseñado, "olvidando que durante la pandemia desempeñaron una labor esencial garantizando el abastecimiento y suministro a los ciudadanos en los momentos más difíciles".

Asimismo, ha remarcado que "las empresas de transportes ya no pueden más", para seguir diciendo que "basta ya de castigos, de maltratos y de explotar y exprimir a las personas que solo quieren trabajar dignamente" y que "en Pedro Sánchez solo encuentran obstáculos".

La portavoz del PPRM ha señalado que "el presidente del Gobierno de España está consiguiendo cabrear a todo el mundo" y, ha matizado, "la gente está cada día más harta de este Gobierno socialista que crea más problemas que los que resuelve".

Así, "mientras Sánchez desespera a la gente decente que levanta su persiana y que madruga para ganarse el pan", ha destacado, "a los únicos que tiene contentos es a sus socios de Gobierno, independentistas y proetarras, a los que da todo a cambio de exprimir y ordeñar las arcas públicas".

AGUA DESALADA

Además, durante la comparecencia junto con la vicesecretaria de Territorial del PPRM, Rebeca Pérez, y el vicesecretario general de Participación, Víctor López, Guardiola ha hecho referencia a la desalación, "otro tema de vital importancia para la Región", para continuar manifestando que "no vamos a hablar de agua desalada como pretende la ministra Ribera hasta que no garantice el 100 por cien del agua del trasvase Tajo-Segura" porque, ha remarcado, "es un derecho básico".

"Nos sorprende y lamentamos que la ministra Ribera, que dice ser de Transición Ecológica, prefiera una infraestructura que es contaminante a una que es respetuosa con el medio ambiente como es el trasvase Tajo-Segura, que lleva más de 40 años dando riqueza y prosperidad a la Región", ha concluido la dirigente del PP murciano.

