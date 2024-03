Un abogado murciano sigue cobrando 3 veces menos por el turno de oficio que uno catalán o vasco

Francisco Martínez Escribano abandonará el decanato del Colegio de Abogados de Murcia después de 15 años en el cargo. "Después de ese tiempo ya es suficiente. Hay varias razones. Hay que dejar paso a otras ideas. La actual vicedecana Maravillas Hernández tiene intención de presentarse y no voy a taponar más las ilusiones de otros. La profesión requiere nuevos puntos de vista, aunque no comparto algunas actuaciones de la abogacía institucional. Han sido varios los factores los que han influido en mi marcha".

Turno de oficio

Martínez Escribano dejará de ser decano previsiblemente en el mes de mayo con la asignatura pendiente de los pagos por el turno de oficio. "Se ha avanzado poco porque hay muchos intereses en juego. Es un servicio voluntario por ahora que la abogacía presta a la sociedad, pero está muy mal pagado. Esto viene de tiempo inmemorial, ninguna administración se lo ha tomado en serio. Ahora mismo, en la Región estaremos 1.400 abogados colegiados, de los que más de 1.000 están adscritos al turno de oficio. Un divorcio se cobra en torno a 200 o 220 euros. Hay una gran desigualdad entre Comunidades autónomas. Por ejemplo, un abogado catalán o vasco pueden cobrar por este concepto hasta 2 o 3 veces más que un abogado murciano. Esa desigualdad viene dada según quién pague, si las competencias están transferidas o no. Nosotros no queremos que ellos cobren menos, sino que los murcianos cobren lo mismo".

Atasco judicial

Otra de las espinas clavadas para Martínez Escribano es el atasco judicial agravado recientemente por la pandemia y la huelga de funcionarios. "Vivimos del ejercicio de nuestra profesión, y con la huelga del año pasado muchos compañeros tuvieron "facturación cero" porque no hubo oportunidad de trabajar. Debemos seguir insistiendo en solucionar este problema de la justicia. Pero nosotros no podemos nombrar jueces ni obligarlos a que estén a su hora, y tampoco obligar a un secretario a no hacer huelga. Se ha notado una mejoría del verano hacia acá a la hora de agilizar y señalar juicios, pero la verdad es que es insuficiente, ya que hay juicios señalados para los años 2026 y 2027. Hacen falta más medios y unas leyes adecuadas, pero se ve que la administración de justicia no da muchos votos".