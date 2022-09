Murcia pone a punto los colegios públicos del municipio de cara al inicio del nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto a punto los colegios públicos del municipio, aprovechando las vacaciones estivales, tal y como han informado hoy los concejales de Educación, Antonio Benito, y de Pedanías y Barrios, Ainhoa Sánchez, que han destacado que "durante los meses de julio y agosto ha llevado a cabo una ambiciosa campaña de acondicionamiento y modernización de los colegios públicos de todo el municipio, algo que no se había hecho desde hace muchos años y que este equipo de Gobierno va a seguir llevando a cabo durante los próximos meses". Así, se han finalizado completamente más de medio centenar de actuaciones en las instalaciones educativas de Murcia y pedanías, y se están terminando las restantes aprovechando el horario vespertino, cuando no hay clases.



Antonio Benito ha destacado que "estas obras, en las que el Ayuntamiento de Murcia ha invertido cerca de 1.700.000 euros, han sido ejecutadas en estrecha colaboración por la Concejalía de Educación y por la de Pedanías y Barrios. Sin duda, son una clara muestra de la firme apuesta de este equipo de Gobierno por la educación pública".



"Desgraciadamente", ha continuado Benito, "cuando llegamos a la Glorieta nos encontramos con una situación de total abandono de los colegios públicos, por lo que durante este verano nos hemos visto en la obligación de reparar muchos de estos desperfectos y modernizar las instalaciones".



Ainhoa Sánchez ha añadido que "estas actuaciones están sirviendo para arreglar y mejorar las instalaciones de los colegios públicos del municipio de Murcia, y comprenden desde la adecuación de aulas, aseos o fachadas, hasta la mejora de la red de pluviales, la retirada de fibrocemento o la creación de nuevos comedores para los escolares".



"Desde hace meses hemos trabajado de manera coordinada para que estas obras se puedan desarrollar a lo largo de los meses de verano, y también para llegar a todos los puntos en los que era necesario actuar de manera urgente, ya que muchos colegios llevan abandonados durante años. De hecho, muchas de estas actuaciones las asume el Ayuntamiento de Murcia aunque en realidad sería el Gobierno de la Comunidad de Murcia el que debería acometerlas. Pero no es nuestra intención dejar abandonados a los vecinos y vecinas de Murcia y de todas las pedanías", ha señalado el Sánchez.



Así, las obras que están listas para el comienzo de curso son:

Proyecto de adecuación de aseos en el CEIP Santa María de Gracia (Murcia)

Adecuación de los aseos de alumnos de la segunda planta y aseos de profesores de la planta primera y segunda por obsolescencia y deterioro de los existentes, con el fin de mejorar el estado de las instalaciones existentes a través de la sustitución de aquellos elementos que por su deterioro o por haber sobrepasado su vida útil, no pueden ser mantenidos. Además, contempla labores de pintura de zonas puntuales que lo requieren por su estado de conservación. El presupuesto de adjudicación asciende a 96.269,83euros.

Reparaciones en el CEIP Ángel Zapata (Torreagüera)

Las obras consisten en un conjunto de actuaciones dirigidas a la reparación en diferentes áreas del edificio, en áreas del patio y en el vallado perimetral del recinto (sustitución de módulos, reparación y fijación del vallado y pintura del mismo). En particular, las tareas contemplan obras en la cubierta de la cocina, reparaciones de pavimentos de acceso, vallados, adecuación de los aseos del comedor, reparaciones en fachadas y en la red de saneamiento, conforme se desprende del proyecto que obra en el expediente. El presupuesto de adjudicación asciende a 89.548,60 euros.

Acondicionamiento de aulas para comedor en el CEIP Nuestra Señora de los Ángeles (El Esparragal)

El proyecto tiene por objeto el acondicionamiento de la zona interior para comedor realizando una adecuación de distribución y adaptación de dependencias. Se trata de la adecuación de zona para dar servicio de comedor en el Centro en la que se prevé el funcionamiento mediante comida transportada (sin elaboración en el colegio). El presupuesto de adjudicación asciende a 58.073,95 euros.

Proyecto de adecuación de aseos, acceso y red de pluviales en el CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján)

Adecuación del aseo B13 del centro de Primaria, con objeto de generar en un área del mismo, un nuevo aseo adaptado para minusválidos comunicado con el aula; la proyección de una rampa para personas con movilidad reducida, desde el patio trasero, que comunica directamente con el patio central de la edificación; la reparación puntual de elementos deteriorados en las cubiertas de los edificios; y la formación de una red de recogida de aguas pluviales en el patio trasero. Todo ellos según los términos desarrollados en la descripción de obras/programas de necesidades del proyecto. El presupuesto de adjudicación asciende a 60.808,47 euros.

Acondicionamiento del acceso al patio e instalación de toldos en el CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe)

Adecuación de la zona de acceso a las aulas desde el patio exterior y la delimitación de esta zona con barandilla y nueva puerta de acceso lateral. Se ha instalado una zona de sombraje, mediante toldos motorizados en el área de educación infantil indicada en planos del proyecto. En particular, las obras han consistido en el acondicionamiento de zona acceso patio y la delimitación de sus espacios, la instalación de toldos, además de las tareas necesarias para la restitución de los eventuales servicios afectados. El presupuesto de adjudicación asciende a 63.943,41 euros.

Reparaciones interiores y exteriores en el CPEE Pérez Urruti (Churra)

Reparación de goteras en cubiertas, sustitución de cubierta de fibrocemento, reparación del asfalto de la zona de entrada de autobuses, reparaciones de pavimentos exteriores, sustitución de fuente, sustitución de pavimento interior en aulas de planta baja y pasillos de planta primera, reparaciones de carpintería de madera, reparaciones de mantenimiento de fontanería, pintura de zócalos, eliminación de depósitos de fibrocemento en desuso y reposición de alicatado en cuartos de limpieza. El presupuesto de adjudicación asciende a 114.829 euros.

Adecuación en el CEIBas Salzillo (Espinardo)

Sustitución de soleras con resaltos en patios, reparaciones puntuales de enfoscados en muros y en fachadas con reposición de tirolesa, eliminación de bordillo deteriorado en zona de jardinera junto pista deportiva, sustitución de peldaños deteriorados en interior edificio principal, reparaciones puntuales de hormigones vistos en zona exterior comedor, sustitución de albardillas deterioradas en ventanas, sellado puntual de encuentros de albardillas con ventanas, reposición de gárgola de piedra artificial en cubierta de almacén. formación de arqueta para registro de red de agua potable, reposición puntual de enlosados de terrazo deteriorados, reposiciones de azulejos y molduras listel desprendidas en zócalos de zonas comunes, sustitución puntual de manivelas deterioradas en puertas de aulas, sustitución de puerta deteriorada en aula, reparaciones puntuales de albañilería, carpintería, fontanería con sustitución de elementos deteriorados, pintura plástica en paredes y techos del edificio de dirección, previos parches de yeso y pasta goteada necesaria, pintura de revestimiento en zócalos de aulas, pintura de revestimiento en muros interiores de pista deportiva y fachada vestuarios, pintura al esmalte sintético en puertas de aulas, colocación de canaleta para cableado eléctrico en exterior del despacho de dirección y refuerzo de la instalación eléctrica del centro. El presupuesto de adjudicación asciende a 74.421,09 euros.

Acondicionamiento del CEIP Arteaga (Sucina)

El proyecto contempla la ejecución de obras de conservación consistentes en: acondicionamiento de aseos planta baja; acondicionamiento de revestimientos interiores de zonas comunes; acondicionamiento de varias aulas; acondicionamiento de revestimientos exteriores en varias zonas; reparaciones puntuales de cubiertas y humedades; sustitución de elementos deportivos deteriorados. El presupuesto de adjudicación asciende a 73.306,95 euros.

Reparaciones en el CEIP San Juan Bautista (Alquerías)

El objeto del contrato comprende: adecuación de los aseos de la planta primera de edificio dirección, pintura puntual de 4 aulas en planta baja y pasillos, reparaciones puntuales de azulejos deteriorados, pintura de revestimiento en patio interior de edificio dirección, reparaciones puntuales de carpintería, albañilería y pintura con sustitución de elementos deteriorados, reparaciones puntuales en muro de vallado fachada principal. El presupuesto de adjudicación asciende a 56.670,07 euros.

Adecuación de aseo en CPEE Las Boqueras (Santiago y Zaraiche)

El proyecto define los trabajos de adecuación de los aseos existentes en planta baja por obsolescencia y deterioro de los existentes, con el fin de albergar un aseo adaptado y mejorar el estado de las instalaciones existentes a través de la sustitución de aquellos elementos que por su deterioro o por haber sobrepasado su vida útil, no pueden ser mantenidos. El presupuesto de adjudicación asciende a 29.702,95 euros.

Adecuación de la sala de profesores del CEIP Escultor González Moreno (Aljucer)

El proyecto define los trabajos de adecuación donde se pretende llevar a cabo las actuaciones necesarias para los trabajos de reparaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del centro educativo, que se realizarán de acuerdo a la normativa vigente en esta materia. Se trata de la adecuación de zona sin uso a sala para profesores; retirada de carpinterías, revestimientos interiores y sanitarios; revestimientos interiores (horizontales y verticales); adecuación de instalaciones. El importe de la adjudicación asciende a 10.746,83 euros.

AcondicionamientoCEIPElMolinico.LaAlberca

Se pretende llevar a cabo las actuaciones necesarias para los trabajos de reparaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del centro educativo, que se realizarán de acuerdo a la normativa vigente en esta materia. Se trata de la adecuación de varias zonas del Centro educativo que se encuentran en mal estado de conservación y/o deterioro, así como la instalación de zona de sombra y pavimentación de caucho; acondicionamiento de zona de vallado exterior y murete; colocación de sombraje en zona entrada; pavimentación de caucho continuo e instalación de equipamiento de juegos. El importe de la adjudicación asciende a 34.532,66 euros.

Acondicionamiento CEIP LaNaranja (Beniaján

Se ha realizado un vallado en el interior de la parcela del Centro; retirada de los elementos de juego y su sustitución por otros nuevos, con renovación de su cimentación y pavimentos que los rodea; y pintado de parte de la fachada del edificio principal, con el mismo color existente. El importe de la adjudicación asciende a 30.453,40 euros.

Acondicionamiento CEIP Nuestra Señora del Carmen (Gea yTruyols)

Se han realizado reparaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del centro educativo. Se trata de la adecuación de varias zonas del Centro educativo que se encuentran en mal estado de conservación y/o deterioro para conseguir una mejora de la vida útil del centro, descomponiéndose las obras del presente Proyecto en las siguientes unidades; reforma de aseos; acondicionamiento de revestimientos interiores de dependencias; acondicionamiento de revestimientos y solados exteriores; acondicionamiento de carpinterías exteriores e interiores; reparaciones puntuales de cubiertas y humedades; sustitución de elementos de sombraje. El importe de la adjudicación asciende a 59.786,85 euros.

AcondicionamientoCEIPVirgendelaFuensanta (La Alberca)

Se han realizado reparaciones ordinarias de mantenimiento y conservación del centro educativo. Se trata de la adecuación de varias zonas del Centro educativo que se encuentran en mal estado de conservación y/o deterioro, así como la instalación de pavimentación de caucho en zona de educación infantil, descomponiéndose las obras del presente proyecto en las siguientes unidades; acondicionamiento de carpintería exterior de aluminio; acondicionamiento de acometida de agua; revestimientos interiores (pinturas); pavimentación de caucho continuo e instalación de equipamiento de juegos. El importe de la adjudicación asciende a la cantidad de 44.420,33 euros.

Acondicionamiento vallado exterior CEIP SanPío X (San PíoX)

Se ha acondicionado el vallado exterior que se trata de la adecuación de varias zonas del centro educativo que se encuentran en mal estado de conservación y/o deterioro parta conseguir una mejora de la vida útil del centro. Se seguirán los detalles indicados en planos y las especificaciones indicadas en las partidas de presupuesto, en lo referente al trazado y geometría de los trabajos. El importe de la adjudicación asciende a 39.727,63 euros.

Mantenimiento y conservación en el CEIP José Rubio Gomáriz (Cabezo de Torres)

Sustitución del zócalo de fachada en todo el perímetro del edificio principal y, en menor medida, en trabajos de mantenimiento de la cerrajería interior, así como la retirada de material en desuso de la pista polideportiva del centro. El importe de la adjudicación asciende a 5.182,83 euros.

Acondicionamiento de accesos en el CEIP García Médel (Era Alta)

Se han mejorado las condiciones de acceso al centro, pues dada la estrechez del vial desde el que se accede (Carril Pablos) de tan sólo 5,30 m de anchura, en el que no existe una acera entre la calzada y el vallado de la parcela, se pretenden mejorar estas condiciones mediante el retranqueo en una distancia de 2 m respecto de la alineación actual de una parte de dicho vallado, en la que se encuentran las puertas de acceso, tanto peatonal como para vehículos, generando así un espacio previo que se encuentra a salvo de los vehículos que discurren por el vial. El importe de la adjudicación asciende a 22.095,04 euros.

Acondicionamiento del pavimento exterior y saneamiento del CEIP San José de la Montaña (Sangonera la Seca)

Se han realizado varios trabajos de mantenimiento, principalmente relacionados con las instalaciones de saneamiento y recogida de aguas pluviales en el interior y exterior del edificio, respectivamente. Se pretende con ésto solucionar dos problemas: 1. Evitar las recurrentes obstrucciones que han tenido lugar debido al aplastamiento del colector de saneamiento que conecta con el alcantarillado general. 2. Evitar las filtraciones del agua de lluvia en el subsuelo de la parcela, que producen movimientos por hinchamiento/hundimiento del terreno de cimentación, al consistir éste en arcillas expansivas. Estos movimientos de la cimentación están originando grietas en los paramentos de fachada del edificio, problema que se pretende paliar con la presente actuación. El importe de la adjudicación asciende a 15.463,80 euros.

Audio









Reparaciones varias de fontanería y cerrajería en el CEIP Santiago el Mayor (Santiago el Mayor)

Se han realizado trabajos de mantenimiento y conservación de la instalación de fontanería del centro y, en menor medida, de la cerrajería de algunas puertas interiores. La actuación se llevará a cabo tanto en el edificio principal como en el de infantil. El importe de la adjudicación asciende a 5.014,07 euros.

Acondicionamiento rampa y acceso CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo)

Acondicionamiento de acceso al centro, mejorando la accesibilidad en una de las entradas secundarias, y en la reparación puntual de elemento de hormigón deteriorado de escalera exterior. El importe de la adjudicación asciende a 7.922,58 euros.

Retirada de fibrocemento

En lo que se refiere a la retirada de fibrocemento y la mejora de la eficiencia energética, la Concejalía de Pedanías y Barrios ha acometido este verano obras por importe de 238.209 euros en los colegios CEIP Carolina Codorniú Bosch (Churra); CEIP Contraparada (Javalí Nuevo); y CEIP Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos).

Obras urgentes de reparación de redes de abastecimiento de agua

Asimismo, a través de la Concejalía de Educación se han llevado a cabo obras de carácter urgente, por importe de 13.561,48 euros, con la finalidad de reparar las redes de abastecimiento de agua en los siguientes colegios: CEIP Nuestra Señora de Fátima (Beniaján); CEIP Gloria Fuertes (El Palmar); CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar); y CEIP Barriomar 74 (Barriomar).

Limpieza de fachadas en 23 colegios

Además, la Concejalía de Educación también ha acometido este verano, aprovechando las vacaciones estivales, la limpieza de fachadas en 23 colegios públicos del municipio de Murcia, que son: CEIP Cierva Peñafiel (Murcia); CEIP San Pablo (Murcia); CEIP Nuestra Señora del Carmen (Murcia); CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar); CEIBas Isabel Bellvis (Corvera); CEIP Barriomar 74 (Barriomar); CEIP Los Álamos (Murcia); CEIP Nuestra Señora de Cortes (Nonduermas); CEIP José Martínez Tornel (Patiño); CEIP Antonio Delgado Dorrego (Sangonera La Verde); CEIP Rafael Nicolás Raya (Sangonera La Verde); CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo); CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe); CEIP Contraparada (Javalí Nuevo); CEIP Río Segura (Javalí Nuevo); CEIP Hellín LasHeras (La Ñora); CEIP Puente Doñana (La Albatalía); CEIP La Arboleja (La Arboleja); CEIP Nuestra Señora del Paso (La Ñora); CEIP Santa María de Gracia (Murcia); CEIP Nuestra Señora de las Mercedes (Puebla de Soto); CEIP Rincón de Beniscornia (Rincón de Beniscornia); y CEIP Nuestra Señora de los Ángeles (El Esparragal).

Obras en desarrollo

El concejal de Educación, Antonio Benito, ha explicado que "los trabajos se han estado llevando a cabo intensamente con la finalidad de terminar lo antes posible y causar las menos molestias posibles, a pesar de lo cual aún quedan algunas actuaciones por rematar, que se seguirán ejecutando a lo largo de las próximas semanas en horario de tarde". "Hay que tener en cuenta - ha explicado Benito - que se ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de recuperación de las instalaciones, con lo que es normal que se siga trabajando durante unas semanas más, dada la envergadura de las actuaciones que se están llevando a cabo, y que afectan a numerosos colegios públicos del municipio de Murcia".

Así, las obras que aún se están ejecutando y que estarán completamente finalizadas durante las próximas semanas son:

Proyecto de reparaciones en el CEIP José Moreno (El Progreso)

Las actuaciones consisten en la reparación y acondicionamiento de los aseos en el módulo infantil, modificando su actual distribución y generando por un lado un núcleo de aseos junto a un almacén. El otro núcleo de aseos, se reforma para que comunique con las dos aulas contiguas y modificando el uso del actual aseo de profesores, para convertirlo en un aseo adaptado para personas con movilidad reducida. Además, se incluye el pintado y acondicionamiento de las aulas, zonas de paso y elementos exteriores, cerrajería, pérgola, zócalos..., del mencionado módulo infantil y la reforma y modificación de la rasante, de dos áreas del patio de primaria donde se producen importantes charcos y embolsamientos de agua, por episodios de lluvia. El presupuesto de adjudicación asciende a 66.593,95 euros.

Reparaciones en el CEIP San Félix (Zarandona)

Sustitución de solado de hormigón junto entrada, reparaciones de muros perimetrales de vallado, sustitución de falso techo de escalera, reparación de elementos deteriorados en cubierta de comedor y adecuación de aseo planta baja para la dotación al centro de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, de forma que se adapta el actual módulo de duchas situado dentro de los aseos para reconvertirlo en un aseo adaptado. El presupuesto de adjudicación asciende a 81.015,23 euros.

Por último, Antonio Benito ha explicado que "hay tres colegios en las que las obras van un poco más retrasadas debido a diferentes motivos, aunque se esta trabajando intensamente para que estén finalizadas lo antes posible". Estos proyectos son:

Reparaciones en el CEIP Antonio Delgado Dorrego (Sangonera La Verde)

Realización de la adecuación del aseo de alumnos en el pabellón 3; la reparación de diversas áreas de pavimento en el patio de infantil y junto a este; reparaciones en pista deportiva con sustitución de elementos deteriorados; sustitución parcial del vallado; ajuste de puerta de acceso lateral para vehículos y reparaciones en pérgolas de hormigón visto. El presupuesto de adjudicación asciende a 63.423 euros.

Apertura de puertas e instalación de comedor en el CEIP Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos)

Adecuación de los accesos a aulas de infantil y aseos desde patio. También se realiza una adaptación de zona para dar servicio de comedor en el Centro en la que se prevé el funcionamiento mediante comida transportada (sin elaboración en el colegio). Concretamente, las obras a realizar consisten en el acondicionamiento de zona interior para comedor, realizando una adecuación de distribución y adaptación de sus dependencias y la apertura de puertas de acceso al patio de aulas de infantil y puerta de acceso a los aseos desde el patio en zonas indicadas en el proyecto. Con ello, además, se reparan los elementos y materiales deteriorados en el Centro y se sustituyen aquellos elementos que por su deterioro o por haber sobrepasado su vida útil, no pueden ser mantenidos. El presupuesto de adjudicación asciende a 98.763,54 euros.

Acondicionamiento del CEIP Barriomar 74-La Purísima

El objeto del presente contrato persigue la adecuación de varias zonas del Centro educativo que se encuentran en mal estado de conservación y deterioro para conseguir una mejora de la vida útil del centro. También se realiza una adaptación de zona para dar servicio de comedor en el Centro en la que se prevé el funcionamiento mediante comida transportada (sin elaboración en el colegio). En particular, las obras a realizar consisten en el acondicionamiento de zona interior para comedor realizando una adecuación de distribución y adaptación de dependencias; acondicionamiento de revestimientos y solados deteriorados y el acondicionamiento vallado pista deportiva. El presupuesto de adjudicación asciende a 89.723 euros.

Reparación de cubiertas en 19 colegios

Por último, la Concejalía de Educación va a comenzar en los próximos días, también en horario de tarde, las obras en 19 colegios para la reparación de cubiertas, por un importe total de 48.052 euros. Los colegios que se van a ver beneficiados por estas actuaciones son: CEIP Saavedra Fajardo (Algezares); CEIP Francisco Sánchez Matas (Aljucer); CEIP San Juan Bautista (Alquerías); CEI La Naranja (Beniaján); CEIP Monteazahar (Beniaján); CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar); CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar); CEIP Gloria Fuertes (El Palmar); CEIP Los Rosales (El Palmar); CEIP Torreteatinos (El Raal); CEIBas Salzillo (Espinardo); CEIP Francisco Salzillo (Los Ramos); CEIP Juan XXIII (Monteagudo); CEIP Nuestra Señora de la Antigua (Monteagudo); CEIP San Pío X (San Pío X); CEIP José Martínez Tornel (Patiño); CEIP Infanta Cristina (Puente Tocinos); CEIP Santo Ángel (Santo Ángel); y CEIP Sagrado Corazón (Zeneta).