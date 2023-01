Murcia licita el contrato para las sillas de actos festivos

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado este viernes el pliego de condiciones para adjudicar el nuevo contrato de instalación de sillas en eventos festivos, tras rescindir el contrato de la anterior concesionaria por el caos generado en la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.



Según ha explicado la portavoz municipal, Paqui Pérez, en la rueda de prensa posterior a la reunión, la nueva concesionaria deberá abonar al Ayuntamiento un canon mínimo de 322.000 euros anuales, unos 62.000 euros menos de lo comprometido en el actual contrato (casi 384.000) euros, que fue rescindido en noviembre a consecuencia de la mala gestión del servicio durante las procesiones de semana Santa y las Fiestas de Primavera, especialmente en el desfile del Entierro de la Sardina, cuando se vendieron por duplicado numerosas localidades.



A preguntas de los periodistas, Pérez ha aclarado que el pliego se ha redactado conforme a la legalidad, por lo que no es posible excluir a la actual concesionaria, Romián Producciones, que podría volver a presentarse al concurso, y ha recordado que cuando se le adjudicó el anterior cumplía con todos los requisitos de solvencia técnica para ofrecer el servicio.



La empresa fue la encargada también de instalar las sillas en la Cabalgata de Reyes del pasado 5 de enero, en la que también se produjeron incidentes al haberse vendido sillas en una zona en la que había instalada una tribuna para las autoridades.



Pérez ha aclarado que, en este caso, el incidente no tuvo que ver con la empresa Romián, sino que alguien ajeno a la misma había colocado y vendido de manera irregular esos asientos, motivo por el cual la concesionaria, que actuó “con responsabilidad”, ha dicho, interpuso una denuncia para aclarar lo sucedido.



En este caso, ha insistido Pérez, no se cometió ninguna negligencia por parte de la empresa, y la cancelación del contrato está motivada únicamente por los incidentes de las citadas fiestas de Primavera.



Sobre la petición del PP de abrir una comisión de investigación para obtener explicaciones sobre lo sucedido, Pérez ha considerado que no es pertinente, porque los incidentes no tuvieron su origen en el plano administrativo o político, sino que fueron ajenos a la empresa y al Consistorio y están ya denunciados ante la justicia para ser esclarecidos.



El nuevo contrato que hoy se publica tendrá una duración mínima de dos años, e incluirá la gestión de las sillas en los festejos de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Murcia y Navidad de 2023; Reyes, Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Murcia y Navidad de 2024, y Reyes de 2025.



El pliego establece además los precios máximos que la empresa podrá cobrar por cada asiento, que no podrá sobrepasar los 8 euros.