Murcia celebra la Semana Europea de la Salud Mental

La concejala de Salud y Transformación Digital, Esther Nevado, ha presentado hoy la Semana Europea de la Salud Mental, que organiza el Ayuntamiento de Murcia y Mental Health Europe (MHE), junto a la colaboración de las asociaciones del sector, y que incide en los factores sociales en los que se enmarca el bienestar psicológico de las personas.

Nevado ha explicado que "para construir comunidades mentalmente saludables, necesitamos igualdad social, así como educación en salud mental, luchar contra el estigma y la discriminación y facilitar que la sociedad sea un lugar seguro donde cada persona pueda expresar sus malestares y necesidades, sabiendo que será escuchada, sostenida y apoyada".

La concejala ha indicado que "el Ayuntamiento de Murcia está comprometido con cambiar esta realidad y estas cifras, con convertir la ciudad en un espacio cada día más saludable y promotor del bienestar de todas las personas. Una ciudad que no te aparte, sino que te apoye; que no te estigmatice, sino que te sostenga; que no te discrimine, sino que te quiera".

Para ello, el Ayuntamiento de Murcia ha organizado esta segunda Semana de la Salud Mental, que tendrá lugar desde el 8 al 13 de mayo, con más de un decena de actividades.

Audio









La Semana Europea de la Salud Mental contará con las siguientes actividades abiertas a los murcianos y murcianas:

Lunes 8 de mayo:

18:00 - Inauguración exposición fotográfica "El naufragio del alma", de D. Jose Luis Navarro, fotógrafo de Yecla que fotografió su proceso de depresión. Sala de Exposiciones de la Glorieta.

20:00 - Proyección del corto "Votamos" de D. Santiago Requejo, con posterior coloquio. Filmoteca Regional. Organiza Traperos de Emaús.

Participantes Coloquio:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-Dña. Esther Nevado, Concejala de Salud y Transformación Digital.

-Francisco López Vidal, Coordinador de Traperos de Emaús.

-Elena Navío, vocal del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia.

-Maribel Marín, activista experta en primera persona.

Martes 9:

10:30-13:30 - "Espacio de Escucha" Una actividad donde diferentes entidades y servicios del sector (AFES, Cruz Roja, Traperos de Emaús, Fundación SoyComoTú y Proyecto Hombre) salen a la calle a facilitar espacios de escucha para la ciudadanía. Ante la Catedral de Murcia, en la Plaza del Cardenal Belluga, la población murciana podrá acercarse a conocer cómo es ponerse en un lugar de poder hablar con un profesional, descubrir la diversidad de entidades y de estilos de acompañamiento que existen y romper esa primera barrera que supone el miedo a acercarse a un espacio de ayuda.

17:00-19:30 - mesa redonda "Juventud, prevención y salud mental" en el Salón de Actos del Edificio Moneo, con los siguientes ponentes:

-Ana Sánchez, psicóloga del servicio de orientación psicosocial para juventud del Ayuntamiento de Murcia, con una amplia experiencia en atención a jóvenes del municipio.

-Antonio Rubio, director de la asociación Teléfono de la Esperanza Murcia, entidad pionera en el municipio con el proyecto SÚMATE, impulsado por la Concejalía de Salud y Transformación Digital.

-Jose Antonio Ruiz, psicólogo y director del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, servicio que cuenta con programas de prevención en juventud y atención a universitarios/as.

-Cecilia Ballester, responsable de Cruz Roja Juventud, entidad con programas en prevención de adicciones en jóvenes.

-Alejandra García, psicóloga de la asociación Accem, que trabaja con juventud en procesos migratorios.

-Laura Salazar, mujer joven y activista en MUJOMUR, con historia en primera persona de procesos relacionados con la salud mental.

Miércoles 10:

17:00-18:30 - Coloquio Online "Trabajo Social y Salud Mental". Organiza el Colegio Oficial de Trabajo Social. Lugar: Online, vía zoom.

Ponentes:

-Ana Belén Hidalgo Jiménez, Trabajadora social en la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos.

-Ana Fernández Abril, Trabajadora social en el Equipo de Tratamiento Asertivo-Comunitario (ETAC).

-Mariola Cabanes Aracil, Trabajadora Social Asociación de Salud Mental Molina (AFESMO).

-Julia Vázquez-Dodero Fontes, Trabajadora Social Federación de Salud Mental de la Región de Murcia.

19:00-20:00 - Charla-Coloquio "Importancia de la Psicología en los Servicios Públicos". Organiza Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. Lugar: Sede Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia.

Ponentes:

-Cristina Pastor, psicóloga de intervención social en servicios sociales de atención primaria y vocal del área social del COP-RM

-Jesús Leandro, psicólogo en el ejercicio privado y responsable del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes.

Jueves 11:

9:30 - "Ruta Fluvial de los 10.000 pasos" con la participación del programa de Grupos 4/40. Se invita a todas las personas que lo deseen a unirse a este paseo saludable por el río en grupo, donde fomentamos alternativas de ocio saludable para la vida adulta y cohesión en comunidad mediante actividades beneficiosas.

17:00-19:30 - mesa redonda "En los márgenes: inclusión social y salud mental" en el Salón de Actos del Edificio Moneo, con los siguientes ponentes:

-Ángeles Carnacea, delegada de Solidarios para el Desarrollo Murcia, entidad que atiende diversas situaciones de exclusión social (personas privadas de libertad, personas sin hogar, mayores, soledad no deseada...)

-Juan Zamora, Psicólogo de ISOL (Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial), que trabaja el empleo como factor de inclusión social en el sistema actual.

-Mª José Cuadrado, persona con experiencia de inserción laboral.

-Francisco López, Coordinador de Traperos de Emaús, entidad que lucha contra la exclusión social.

-María Martínez, psicóloga de CATS, que atiende a mujeres que ejercen la prostitución.

-Sharon, mujer que ejerce la prostitución y hablará de su experiencia en primera persona.

-Nieves Martínez, presidenta de Fundación Soy Como Tú, entidad que lucha contra el estigma en salud mental.

Viernes 12:

-Jornada de puertas abiertas Teléfono de la Esperanza de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00. Lugar: Sede Asociación Teléfono de la Esperanza C. Ricardo Zamora, 8, 30003 Murcia

11:30-13:30 - mesa redonda "Necesidades actuales en el tratamiento del Trastorno de la Personalidad. Una visión Transversal" en el Salón de Actos del Edificio Moneo, con los siguientes ponentes:

-Pilar Morales Gálvez. Presidenta de Federación Salud Mental Región de Murcia

-Pedro Alfonso Rosique Díaz. Coordinador del Hospital de Día - Programa de trastornos de la Personalidad. Hospital Psiquiátrico Román Alberca.

-Ángel Amorós Arnal. Ex usuario de salud mental y activista en Primera Persona.

-Cayetano Toledo Hernández. Familiar y secretario de la Asociación TP Cartagena Región de Murcia.

Sábado 13

10:00-14:00 - Gymkana Fotográfica. Organiza Fundación SoyComoTú. Con salida desde la plaza de Santo Domingo, los/las participantes podrán ganar 600€ si sus fotografías son elegidas ganadoras tras superar las 7 pruebas repartidas por todo el centro de la ciudad. El objetivo es superar estigmas, crear comunidad y establecer relaciones sociales en torno a un interés cultural común: la fotografía.

10:30-13:30 - Feria de asociaciones "Salud mental en comunidad y en familia". Lugar: Jardín del Salitre. Las entidades que trabajan en el bienestar psicosocial del municipio se dan cita en esta feria abierta a familias y ciudadanía en general en el jardín del salitre. Participan la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, la Fundación SoyComoTú, el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, Traperos de Emaús, la Cruz Roja, Accem, Solidarios para el desarrollo, ISOL (Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial), Teléfono de la Esperanza, Proyecto Hombre, Jesús Abandonado y Fibrofamur.

Esta Semana está enmarcada dentro de la Estrategia de Acción en Salud Mental Municipal puesta en marcha por el Ayuntamiento de Murcia, y que representa una guía sobre el rumbo a seguir en materia de salud mental en el municipio, cuyo contenido fue diseñado por entidades locales y ciudadanía.