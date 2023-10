Victoria de Aldeguer en Tailandia, Acosta se queda a un paso del título

El murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro) se adjudicó la segunda victoria de su carrera deportiva y de la temporada al vencer el Gran Premio de Tailandia de Moto2 en el circuito "Chang International", en el que su compatriota Pedro Acosta (Kalex), segundo, no pudo rubricar la consecución matemática del título mundial.



Aldeguer dominó la carrera de principio a fin, después de haber sido también el más rápido de los entrenamientos y lograr la vuelta rápida de la misma en el segundo giro, pero la atención de la misma estuvo centrada en la posibilidad, fallida, de que otro español, Pedro Acosta, se proclamase matemáticamente campeón del mundo.



Pero Acosta no pudo mantener el ritmo de Fermín Aldeguer y decidió mantenerse en una cómoda segunda plaza, que también le hubiera podido dar el título, si su rival, el italiano Tony Arbolino (Kalex), hubiese terminado decimoquinto o fuera de los puntos, pero fue cuarto.



Pedro Acosta tiene ahora 300,5 puntos y tendrá mucho más fácil proclamarse campeón del mundo en la próxima cita del campeonato, en Malaysia dentro de catorce días, en la que Tony Arbolino, con 237,5 puntos, tendrá la obligación de ganar si quiere tener algún tipo de posibilidad de volver a retrasar la consecución del título por parte del "Tiburón".



Aunque antes de comenzar la carrera de Moto2 comenzaron a caer algunas gotas de lluvia, cuando llegó el momento de la salida el cielo estaba algo más abierto y la lluvia pareció dejar de ser una amenaza.



Al apagarse el semáforo, el español Fermín Aldeguer mantuvo su posición de privilegio, justo por delante del líder del mundial, Pedro Acosta, con el italiano Tony Arbolino, su rival en la carrera por el título, ganando una posición al ser séptimo en el primer parcial.



Tampoco salió muy bien Albert Arenas (Kalex), que perdió una serie de posiciones, como Arón Canet (Kalex), que se vieron superados por Tony Arbolino, aunque Canet no tardó mucho en recuperar la plaza antes de cumplirse el primer giro de carrera, en el que Aldeguer se mantenía firme en el liderato.



Arón Canet no estuvo demasiado afortunado, pues se adelantó al momento de la salida y, por ese motivo, fue sancionado con una doble "vuelta larga" que prácticamente le obligaba a decir adiós a cualquier buen resultado en Tailandia.



Mientras Aldeguer y Acosta se mantuvieron firme en la cabeza de carrera, Tony Arbolino, el único que podía evitar la consecución del título matemáticamente por parte del español, iba perdiendo posiciones, superado por su compatriota Celestino Vietti (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex), para completar la tercera vuelta noveno.



En la cuarta vuelta cumplió su primera "vuelta larga" Canet, en la que perdió cinco posiciones, de la sexta a la undécima, para entrar por detrás del español Manuel González (Kalex).



Y, en el quinto giro, el británico Jake Dixon entró completamente colado en la curva tres para tocarse con el italiano Celestino Vietti y saltar por los aires, como también se fue al suelo poco después el piloto transalpino.



Por delante, Fermín Aldeguer, con un ritmo firme y muy rápido, se fue distanciando poco a poco de Pedro Acosta, mientras Marcos Ramírez y Somkiat Chantra tenían su particular duelo, que en la sexta vuelta le daba la tercera plaza al "ídolo" local, con el quinto clasificado, el español Alonso López (Boscoscuro), en cabeza de un amplio grupo de pilotos, ya a más de cinco segundos de la cabeza de carrera.



Arón Canet completó la doble "vuelta larga" de sanción y regresó a pista en el decimocuarto puesto, dentro de ese amplio grupo de pilotos, que quedó reducido a cuatro una vuelta más tarde, Alonso López, Tony Arbolino, Albert Arenas y Manuel González, con el resto de pilotos del grupo algo más atrás y con el japonés Ai Ogura (Kalex) como cabeza de puente y el español Izan Guevara (Kalex), tirando tras éste para no quedarse descolgado.



Poco a poco la situación se fue clarificando y consolidando en sus puestos a todos sus protagonistas, Fermín Aldeguer en la primera plaza, Pedro Acosta en la segunda, Somkiat Chantra en la tercera y ya en la pelea por el cuarto puesto se "agruparon" por parejas Marcos Ramírez y Tony Arbolino, y Alonso López y Albert Arenas.



Con esta situación Pedro Acosta no podría conseguir su objetivo de proclamarse campeón y las vueltas iban pasando sin que la situación tuviese visos de cambiar.



En la decimocuarta vuelta aún dio un paso adelante Tony Arbolino, que adelantó a Marcos Ramírez para situarse en la cuarta plaza, el mejor resultado posible, pues los pilotos de cabeza de carrera ya estaban demasiado lejos, pero que poco a poco consolidó, dejando la pelea por el quinto puesto a Ramírez, Arenas y Ogura.



Con Fermín Aldeguer como claro vencedor, acompañado en el podio por Pedro Acosta y Somkiat Chantra, la cuarta plaza fue para Tony Arbolino, con Ai Ogura quinto, Marcos Ramírez sexto, por delante de un quinteto de pilotos españoles formado por Albert Arenas, Alonso López, Izan Guevara, Manuel González y Arón Canet.



Jeremy Alcoba acabó en la decimotercera posición, con Alex Escrig (Kalex), decimonoveno.