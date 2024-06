La victoria de Alcaraz en Roland Garros fue vista por 2,2 millones de espectadores

La victoria del tenista Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev en la final del torneo de Roland Garros logró una cuota de pantalla del 21,8 % entre los dos canales que emitieron el partido, DMAX y Eurosport, que sumaron un total de 2,2 millones de espectadores.

Ese es uno de los datos de audiencia que ofreció la final de tierra batida que ganó Alcaraz por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2, según la consultora Barlovento: la cuota de pantalla de DMAX fue del 13,1 % y la de Eurosport, del 8,7 %.

La audiencia media de DMAX fue de 1,3 millones de espectadores y la de Eurosport fue de 879.000 personas, es decir de 2,2 millones entre las dos cadenas, aunque el partido fue visto durante al menos un minuto por 5,4 millones, en la suma de ambas.

Los que más lo vieron fueron los hombres (la cuota se situó en un 27,6 % en el caso de ellos y de 16,7 en el de ellas) y la edad media estuvo en su mayoría en el tramo de 13 a 44 años.

Las comunidades autónomas en donde más se siguió la final fue en Aragón (30,8 % de cuota), seguida de Madrid (28 %), Murcia (27,3 %) y Comunidad Valenciana (26,5 %).

Carlos Alcaraz, pletórico tras conquistar París

Carlos Alcaraz ha conquistado este domingo Roland Garros y lo ha hecho de una forma épica. El tenista murciano se impuso en la gran final al alemán Alexander Zverev y lo logró tras perder el primer set, desperdiciar un 5-2 en el tercero y superar unos problemas físicos que le obligaron a ser atendido por el médico en un par de ocasiones.

Carlos Alcaraz se ha mostrado pletórico tras proclamarse campeón de Roland Garros. El tenista español aseguró que ha sabido aplicar a la tierra batida su propio estilo y comentó: "Aunque crecí sobre tierra batida, me he tenido que adaptar a la pista dura, porque es donde hay más torneos. Pero he conseguido adaptar mi estilo, que es ser agresivo todo el tiempo".

"Para mí es un orgullo estar en la historia de nuestro deporte. Que un chaval de El Palmar, de Murcia, ponga su nombre en la historia del tenis, que vaya consiguiendo récords, es maravilloso", señaló Alcaraz tras convertirse en el tenista más joven en ganar Grand Slams sobre las tres superficies.

El tenista de 21 años, además, destacó que ganar en París le hace sentirse "más orgulloso" tras lograr superar varios problemas físicos durante los últimos meses. "El Abierto de Estados Unidos fue un sueño, algo especial porque era el primero. Ganar Wimbledon contra Djokovic fue muy grande. Pero sabiendo todo lo que he superado estos meses...este momento me hace sentir más orgulloso", afirmó.

El murciano levantó la Copa de los Mosqueteros 40 días antes de los Juegos Olímpicos, que también se disputarán sobre la tierra batida parisina, y comentó que buscará ganar tanto en el torneo individual como en dobles junto a Rafa Nadal.

"Cuando regrese tendré 'flashbacks'. Serán mis primeros Juegos, 40 días después de mi primer Roland Garros. Volver aquí, pelear por el oro, por llevar una medalla a mi país, por jugar junto a mi ídolo, Rafa,... no me lo creeré hasta que lo viva", dijo para concluir.

El análisis de Ángel García

"Ahí en el fondo sigue reinando la foto de un español. La foto que ahora mismo está en el videomarcador de la Philippe Chatrier vuelve a ser la de un español, aunque esta vez no es la de don Rafael Nadal Parera.

Pero que ha sido el primero en felicitar a Carlo Alcaraz retuiteando el mensaje publicado por el propio tornero: 'CARLOS I, PRINCE OF CLAY'. Nadal, el eterno rey, se ha mostrado muy orgulloso de que su ahijado casi tenístico se haya convertido este domingo en campeón de Roland Garros.

Se pueden dar muchísimos datos, pero no hay quien le pare. Hace justo un año estaba sufriendo calambres contra Djokovic, hoy ha superado esos problemas y también los bajones mentales. Y ha afirmado que la asignatura que ha aprobado en Roland Garros es la de haber ganado jugando mal y siendo fuerte mentalmente. Algo que debía aprender y que lo ha aprendido aquí.

Paso adelante de Carlos Alcaraz, que ya tiene en sus vitrinas tres Grand Slams y que tan solo le falta el Open de Australia para tener los cuatro 'grandes'. Pero lo más bonito de todo es que en esta misma pista podemos tener en algo más de un mes a Carlos Alcaraz y Rafa Nadal con un oro colgado al cuello y haciendo sonar de nuevo el himno de España."