Una lesión aparta a Alcaraz del Master 1000 de Montecarlo

El murciano Carlos Alcaraz, número 3 mundial, no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo debido a una lesión en el brazo derecho, según ha anunciado el propio jugador en sus redes sociales.

"He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar.... ¡Nos vemos el año que viene!", informó.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! ?? I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS@atptourpic.twitter.com/hQ8ANcAxPI