UCAM Murcia CF se mete en lío

UCAM Murcia CF ha caído en su visita (2-1) al campo del Racing Cartagena Mar Menor FC. Los universitarios consiguieron abrir el marcador antes del descanso con un gol de Arturo desde el punto de penalti. Sin embargo, en la segunda parte, los locales consiguieron darle la vuelta al marcador para hacerse con los tres puntos en este derbi regional. Este resultado aleja definitivamente a los universitarios de cualquier posibilidad de disputar la fase de ascenso y les acerca peligrosamente a los puestos de promoción de descenso y descenso directo. La de este domingo ha sido la tercera remontada, desde la llegada de Alberto Monteagudo, que han sufrido lejos de BeSoccer La Condomina.

El partido comenzó con mucho juego aéreo y sin un dominador claro. Los visitantes no conseguían enlazar jugadas, pero se mantenían sólidos atrás ante un rival que buscó de forma continúa la espalda de nuestros centrales.

Los espectadores en el campo principal de la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer no estaban disfrutando de ocasiones claras de gol hasta que llegó el minuto 33. En la primera jugada de combinación que hizo el conjunto universitario llegó la jugada del penalti, en la que el colegiado no dudó de señalar la pena máxima tras la pared de Luque y Fer Pina. Arturo no falló e hizo el 0-1 para los universitarios.





Los de Alberto Monteagudo hicieron lo más complicado, pero una vez más todo cambiaría en la segunda parte. En el minuto 59, el Racing Cartagena Mar Menor consiguió hacer el 1-1. Diego de cabeza batió a Miguel Serna y el balón parado volvió a hacer daño al equipo universitario.

Con las tablas en el marcador, el UCAM Murcia CF no estaba cómodo. Aun así, Luque y Yasser tuvieron sus ocasiones, pero se encontraron con el meta Iván Martínez, que respondió de forma magistral. Pero en el minuto 73 llegó el definitivo 2-1. Gonzalo, con un disparo desde fuera del área, sorprendió por completo al meta universitario y un balón, a priori fácil, acabó en el fondo de la red.

El técnico Monteagudo sacó toda su artillería para el tramo final. Ródenas y Santisteban tuvieron sus ocasiones. El 15 universitario tuvo en el descuento una oportunidad muy clara, pero el meta local adivinó las intenciones del universitario.