UCAM Murcia CB despierta a tiempo ante Fuenlabrada (82-63)

UCAM Murcia CB ha sufrido más de lo previsto, a pesar de la ventaja final, para superar a Carplus Fuenlabrada en el penúltimo partido de la temporada como local. El conjunto de Óscar Quintana, que en la anterior jornada consumó el descenso de categoría, ha saltado a la pista más liberado y mantenido el control hasta el descanso.

Murcia, que no encontraba el camino, ha despertado a tiempo para hacerse con una victoria clave en su lucha por volver a Europa. En los momentos clave del partido jugadores como Tomás Bellas, que ha recuperado su mejor versión, Thad McFadden, Jelinek, Sahko o Radovic han dado un paso adelante para que el equipo le diera la vuelta al marcador para acabar ganando con comodidad, algo que parecía imposible en la mitad del partido.

Ahora los murcianos, que son décimos, aparecen con 13 victorias y 17 derrotas y los madrileños se quedan con sus cuatro triunfos en 30 jornadas.



El choque arrancó con el Fuenla más enchufado y así se reflejó en el marcador. Con 3-11 Sito Alonso se vio obligado a pedir tiempo muerto con apenas cuatro minutos de juego transcurridos y ni con esa llamada al orden reaccionaron los universitarios.



De hecho, los de Óscar Quintana siguieron mandando con Lasan Kromah y Juan Fernández muy entonados para cerrar el primer periodo con un claro 12-23 a su favor gracias en gran parte a los 10 puntos logrados por el alero liberiano y los 7 del pívot argentino.



Los fuenlabreños, que llegaron a ir venciendo por 13 puntos con el 9-22, se atascaron en el segundo cuarto también porque el UCAM CB intensificó su defensa. No obstante, al descanso llegó el Carplus con seis puntos de renta (28-34) pues la mayor actividad atrás de los de casa no se vio acompañada por demasiada fluidez ofensiva.



El partido se reanudó con un triple de James Anderson y con un mate de Artem Pustovyi y el UCAM CB prolongó su reacción para, con un tiro en suspensión del propio Pustovyi, cobrar ventaja por primera vez en el encuentro (37-36).



Daba la sensación de que a partir de entonces el encuentro lo controlarían los granas, pero les costó un poco más. De hecho, un 2-7 de parcial permitió al Fuenlabrada volver a mandar (39-43), pero fue momentáneo porque los de la capital del Segura acabaron mucho mejor este periodo y con Thad McFadden haciendo daño con sus triples (58-49).



El conjunto de Sito Alonso, con 30 puntos anotados en esos diez minutos, dos más de los logados en los 20 primeros, puso la directa hacia el triunfo con un parcial muy tenístico, un 30-15 esclarecedor.



Como incidencia durante el partido llovió intensamente y el agua caída fuera se metió en el Palacio, pero eso no afectó al desarrollo del partido al no verse afectada la pista.



El aluvión de canastas se mantuvo a favor del UCAM CB, que estiró su ventaja hasta los 19 puntos para dejar el choque sentenciado en un visto y no visto (68-49) con un parcial concluyente de 29-6.



La diferencia alcanzó los 24 puntos (83-59) con Tomás Bellas y McFadden muy sueltos en ataque y finalmente fueron 19 en un partido en el que el colista sólo aguantó el tipo durante la primera parte.



- Ficha técnica:



83 - UCAM Murcia Club Baloncesto (12+16+30+25): Chiozza (5), Jelínek (7), Anderson (10), Radovic (12) y Pustovyi (8) -cinco inicial-, Bellas (11), McFadden (15), Sakho (5), Diop (2), Rojas (-), Nikolic (7) y Andronikashvili (1).



64 - Carplus Fuenlabrada (23+11+15+15): Ngouama (-), Prince Ali (12), Kromah (15), Horton (2) y Juan Fernández (14) -cinco inicial-, Marc García (4), Ehigiator (7), Rodrigo Díaz (-), Samar (3), Lewis (6) y Eyenga (1).