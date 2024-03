UCAM Murcia CB acaba líder de grupo a pesar de caer ante Hapoel (64-60)

UCAM Murcia CB cierra una brillante segunda fase de la Champions con una derrota en Hungría frente al Hapoel Holon. El conjunto universitario, pese a perder este último compromiso, tendrá ventaja de campo en los play-offs que se iniciarán el próximo 2 de abril, aunque los murcianos confían en jugar el miércoles tres de abril para evitar la coincidencia con el Bando de la Huerta que será el martes anterior.

Después de un viaje accidentado, de casi 20 horas, afrontaban los de Sito Alonso un encuentro en el que tenían toda la ventaja para acabar como primeros de grupo. Dominaron el marcador en los tres primeros cuartos para tener cierta relajación en un último cuarto muy desafortunado, en el que solo fueron capaces de anotar siete puntos y en el que el técnico pensó más en el encuentro del próximo domingo ante Valencia Básket en La Fonteta. Otra de las notas de este partido fue la vuelta de Ludde Hakanson, que disfrutó de minutos, aunque todavía está lejos del que vimos antes de la lesión. El triunfo del cuadro israelí no le ha servido para seguir adelante en la competición ya que Promitheas Patras hizo los deberes ganando su partido ante AEK en Atenas. Por segundo año consecutivo, UCAM llega a los cuartos de final de la Champions. Este jueves conocerá su rival en la eliminatoria de cuartos de final.

????????-????-???????? ??????????????-????????????... ?????? ???????????? ?????? ????????! UCAM Murcia are back among the elite eight, with home court advantage in the #BasketballCL QF draw, too. ?? pic.twitter.com/Ngu70TXMGZ