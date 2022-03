Sito Alonso deja abierta la puerta a la continuidad

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha reconocido que quieren "aprovechar el impulso de la Copa como un trampolín" para hacer una segunda vuelta de la Liga Endesa "acorde a nuestras expectativas como equipo" y con respecto al encuentro de este sábado en la cancha del Unicaja de Málaga ha dejado claro que es "un partido de gran dificultad" que encaran "con muchas ganas de volver a jugar".

El técnico universitario ha comparecido en rueda de prensa en la víspera del encuentro de la vigésimo tercera jornada del campeonato que el UCAM CB disputará a las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

El cuadro grana llega a esta cita siendo el octavo clasificado con un bagaje de 10 victorias y ocho derrotas y viene de hacer un gran papel en la Copa del Rey. En ese torneo celebrado en Granada se plantó en semifinales al ganar contra pronóstico por 83-86 al Valencia Basket para luego caer haciendo sufrir al Barça, a la postre campeón y que se impuso a los murcianos por 103-90 con un parcial final de 25-12.

El último partido liguero de los granas fue el que disputaron antes del brote de coronavirus que afectó a la plantilla dirigida por Sito Alonso y que perdieron por 87-71 en la cancha del Lenovo Tenerife el 6 de febrero.

Luego llegó la Copa y los compromisos internacionales de selecciones que paralizaron un campeonato que se reanuda con este choque ante un Unicaja que es duodécimo con ocho triunfos y 12 partidos perdidos y que en la primera vuelta se impuso en Murcia por 79-84.

"Es un partido de gran dificultad en el que tenemos muchas ganas de volver a jugar. La Copa fue el premio a lo hecho bien durante la primera vuelta de la Liga y refrendamos eso en un escenario tan bonito y con una gran comunión tan grande con la afición, que es lo que queríamos vivir como protagonistas y ahora hay que aprovechar ese impulso como trampolín", ha manifestado Alonso, que fue quien lo peor pasó con la covid pero ya está recuperado.

"Ha habido alguna recaída, pero ya estoy normal y cuidándome un poco más de lo normal para estar al 100%. En cuanto a los jugadores están bien, contentos y responsabilizados para afrontar la segunda vuelta de la Liga y con mucha ilusión para hacerla acorde a nuestras expectativas como equipo", ha comentado.

El entrenador madrileño recuerda lo sucedido en la primera vuelta contra el Unicaja y ha admitido que "todos los partidos perdidos tienen ánimo de revancha ante el rival que te ganó y nos enfrentaremos a un conjunto que ha hecho muchas cosas buenas y que tiene nuevo entrenador", ha indicado aludiendo a la llegada de Ibon Navarro en lugar del griego Fotis Katsikaris, dos ex del UCAM CB.

En marzo el cuadro murciano disputará siete partidos, cinco de ellos en casa. "Es un mes complicado que afrontamos con motivación extra, que pondrá a prueba el nivel de ambición del equipo y creo que estamos preparados para ello", ha señalado su entrenador.

El preparador universitario vive tiempos felices pero antes lo pasó mal en Murcia, donde salvó al equipo en 2019 tras llegar a finales de enero de ese año sustituyendo a Javier Juárez y en la campaña siguiente no encontró el rendimiento esperado.

"Aquí lo pasé fatal durante mi segundo año porque el equipo no transmitía lo que yo quería y ahora soy feliz en Murcia, como también veo felicidad en torno al equipo y debemos intentar que esto no sea efímero", ha dejado claro mostrando su deseo de continuar liderando el proyecto deportivo del UCAM CB.

"Lo que me interesa es que la gente que está a mi lado estén conforme a mi ambición y a mi felicidad y ahora lo está. Estoy contento aquí y no tengo por qué pensar en no seguir", ha declarado.

SOLIDARIDAD CON UCRANIA

Por otra parte, Sito Alonso se ha referido al conflicto internacional entre Rusia y Ucrania que también afecta al baloncesto con muchos jugadores abandonando los clubes de esos países: "Es lamentable lo que estamos viviendo en 2022, algo incomprensible lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. El baloncesto en esos países es secundario aunque también me da pena. Lo prioritario es que esta situación atroz se acabe lo antes posible y que la gente sea feliz".