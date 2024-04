Sito Alonso: "Afrontamos un partido de los más complicados de la temporada"

El UCAM Murcia regresa al Palacio de los Deportes tras una semana completa de éxitos donde ha vencido a un rival directo en la Liga Endesa como el Joventut de Badalona y sentenciado el pase para la Final Four de la Champions. Ahora toca centrarse en el encuentro frente a Zunder Palencia. “Todo lo que se ha vivido con la Champions, todo lo vivido en Badalona, nos puede hacer despistarnos del objetivo fundamental que tiene este equipo, que es ser competitivo contra cualquier rival”.

Para este encuentro, Sito Alonso no sabe si podrá contar con Ludde Hakanson. “Si sigue con esas pequeñas molestias, cien por cien que no jugará. En principio no creo contar con él y no va a entrenar. Pero no puedo descartarlo hasta hablar con el cuerpo médico”.

A diferencia de hace dos temporadas, Sito Alonso ha comentado algunas claves que hacen que el nivel físico del equipo esté en un punto top. “Haciendo cosas diferentes. Este año hemos hecho algunas cosas por fortuna y mala fortuna. Se lesiona Simon y viene Marko. Puede que terminen la temporada en su pico más alto. Ludde, que se ha recuperado, también puede que acabe en su pico más alto. Joanh Radebaugh viene fresco y con unas ganas inmensas…”

Por su parte, Zunder Palencia, llega a Murcia con varios ex del UCAM Murcia y con la intención de apurar sus últimas opciones de conseguir la permanencia. “Han cambiado jugadores en el roster y le han dado una energía superior. Yo creo que han crecido mucho en el juego interior conforme ha avanzado la temporada, especialmente Pasecknics, que tiene registros muy difíciles de defender. La llegada de Conner les ha dado un potencial ofensivo grande”.