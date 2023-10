Sinner se confirma como 'bestia negra' de Alcaraz

El italiano Jannik Sinner consiguió el pase a la final del Abierto de China al vencer al murciano Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie, por 7-6 (4) y 6-1, en una hora y 54 minutos.



Sinner, sexto favorito, se enfrentará en el duelo por el título al ruso Daniil Medvedev, que superó en la otra semifinal al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3.



Alcaraz tiene el objetivo claro de alcanzar y sobrepasar a Novak Djokovic, primera raqueta del ranking ATP, para acabar el año como número uno mundial, y para ello no dudó en pasar a la ofensiva desde el principio, consiguiendo ventaja nada más iniciarse el choque y manteniéndola en su posterior turno al servicio.



Pero el transalpino de 22 años sabe jugar contra el tenista murciano, buscando siempre su revés, evitando su golpe de derecha y aprovechando las oportunidades, como las dos bolas de 'break' de las que dispuso en el cuarto juego.



El siguiente episodio de la noche se inició con un intercambio de 17 golpes, con subidas a la red, voleas y globos que cayó bajo la aclamadora ovación del público en el Diamond Arena del lado italiano, premio de consolación para un Sinner que cedería su saque para recuperarlo al resto de inmediato.



Tres juegos para cada tenista, como el número de victorias que compartían hasta ahora en los enfrentamientos que han tenido, muestra de la igualdad de ambos, que se repartían los apoyos de la grada.



Solo un 'tie break' podía desempatar, y en la muerte súbita Sinner fue más consistente, aprovechando el momento en el que tuvo la oportunidad de sentenciar el set siendo agresivo en la red para desconcierto de Alcaraz.



La inercia del tenista italiano le llevó a robar el saque en su primer resto del segundo acto y mantener la ventaja frente al español tras un juego de diez minutos en el que Alcaraz se desesperaba al perder dos bolas de rotura y no conseguir conectar su golpe de derecha.



Para el cuarto juego, el actual número dos mundial no supo aprovechar tres posibles 'break' seguidos, permitió la remontada de Sinner y flaqueó, a diferencia del día anterior frente a Casper Ruud, lo que le llevó a ceder también el quinto y el séptimo juegos para despedirse de Pekín y poner rumbo al Masters 1.000 de Shanghái, donde buscará recortar más la distancia con un Djokovic que no participa en la gira china.



La final de este miércoles será la quinta que dispute el tenista italiano esta temporada, que con el resultado de este martes desempata en el balance de enfrentamientos totales con el español adjudicándose la cuarta victoria en siete duelos.