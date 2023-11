La sexta edición del Congreso Costa Cálida Sport Business reúne en Murcia a la élite del deporte

La sexta edición del Congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business ha reunido en el Teatro Circo a más de seiscientos participantes, entre los que han destacado los principales agentes regionales del sector, así como diferentes figuras de relevancia nacional e internacional dentro de este evento que cada año combina deporte y networking empresarial deportivo.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha sido la encargada de abrir esta edición, asegurando que este encuentro favorece los contactos profesionales, el intercambio de ideas y conocimiento y la generación de nuevas posibilidades de negocio y de crecimiento, ya que esta iniciativa impulsa y refuerza el posicionamiento de la Región como destino turístico y deportivo todo el año.

La primera en subir al escenario ha sido la triolímpica en halterofilia Lydia Valentín, que ha recordado que en su casa solo se habla en casa de sus medallas de Londres, Pekín y Río de Janeiro, de lo bonito, pero ha añadido que para ser campeona del mundo ha invertido 20 años de su vida sin saber que podía serlo y, por ello, ha animado a todos los jóvenes a poner foco por adelantado como paso imprescindible para llegar a alcanzar sus metas.

El ex seleccionador de fútbol, Javier Clemente, ha hecho un repaso por sus más de cincuenta años de dedicación al fútbol profesional y se ha referido a su paso por el Real Murcia como una etapa complicada que no tuvo un buen final porque se unieron muchas circunstancias como lesiones de jugadores y una situación económica deficitaria para el club. Clemente además ha destacado que el fútbol ha evolucionado en muchos aspectos como el actual arbitraje, ya que ahora con el VAR le dicen al árbitro lo que es cuando él no lo ha visto, es muy bueno, pero se ha desarrollado muy mal y se ha convertido en algo doblemente negativo.

El extenista y comentarista de TVE, Álex Corretja, ha alabado al tenista murciano Carlos Alcaraz, del que ha dicho que es una bendición para el tenis español. Tiene unos valores de familia que son increíbles, es impresionante lo que está consiguiendo para España, con su frescura, su talento, su juventud… lo está llevando de una forma tan magistral y es tan difícil ser Carlos Alcaraz a día de hoy y él lo está llevando increíblemente bien. Durante su ponencia Renovarse o estancarse, Corretja ha defendido que el tenis es un deporte verdadero, ya que en la pista estás tú solo puesto que quien asume la presión es el tenista, quien toma las decisiones es el tenista, a pesar de tener un equipo detrás. Uno tiene que ser el líder y tomar las decisiones y ahí no sirven las excusas, buscar excusas te hacen menor, envidiar a los demás.

El ex baloncestista Felipe Reyes ha puesto en valor la labor de la Fundación Real Madrid que transforma el fútbol y baloncesto en vehículos para transmitir valores de superación y esfuerzo entre los más jóvenes. Reyes ha señalado que hace más de 20 años que el deporte ha experimentado una fuerte presencia en redes sociales y plataformas audiovisuales y que esos canales son fundamentales para poder llegar a ver el deporte como un aliado gracias al trabajo y metas de los clubes y entidades deportivas.

Mesas redondas sobre deporte, turismo e innovación

El congreso además ha acogido dos mesas redondas en torno al deporte. La primera de ellas ha sido moderada por el director del Instituto de Turismo (ITREM), Juan Francisco Martínez, y en ella se ha abordado la importancia del deporte como reclamo y oportunidad para el turismo de la Región de Murcia. La segunda de las mesas ha sido moderada por Antonio Segado, director del Instituto de Fomento (INFO), y se ha centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones de vanguardia por numerosas startups en diferentes sectores como el audiovisual con los que trabaja la industria del deporte.

Gimnasio infantil para el Hospital de La Arrixaca

Por último, Ishtar Espejo, directora de la Fundación Aladina, ha explicado el proyecto de un gimnasio para niños y jóvenes que acogerá el Hospital Virgen de la Arrixaca y que se podrá hacer realidad gracias a iniciativas solidarias como las de Sport Business World mediante la donación de las entradas a este congreso.









