El Real Murcia vuelve a fallar en casa

Una vez más, y van muchas, el Real Murcia vuelve a fallar en el Enrique Roca. Llegaba el equipo de Pablo Alfaro con una racha de seis jornadas consecutivas y una victoria importante la semana anterior en Alcoy. Todo esto provocó que el estadio grana registrara una entrada de 22.315 espectadores para intentar llevar en volandas a un equipo que podía continuar, se escalaba acercándose a los puestos que dan derecho a disputar los puestos de play-off de ascenso.

En los prolegómenos del partido, se hizo entrega de la insignia oro y diamantes a Francisco Martínez Ribas, Antonio Ruiz y Víctor José García piezas claves en el movimiento #HazloTuyo, siendo indispensables en la salvación del club en uno de los peores momentos de su historia.

En la matinal había caído derrotado el Recreativo de Huelva en Málaga y los de Pablo Alfaro, que tuvo que dirigir a los suyos desde la grada, podían acercarse a tres puntos de las posiciones de privilegio. La afición no falló, pero el equipo sí y cuando más expectación había en el entorno, como ha sucedido en tantas ocasiones, lo desaprovechó, viéndose superado por el Intercity de Alejandro Sandroni que maniató a los locales y no les dejó hacer su juego.





Para ponerlo más difícil, el cuadro alicantino, cuando transcurría el minuto 9 de juego, se adelantó en el marcador con un gol del veterano Emilio Nsue, que aprovechó uno de los pocos despistes de la defensa local. El protagonista inesperado del enfrentamiento fue el colegiado que no midió con el mismo 'rasero' las acciones de uno y otro equipo, permitió, sin castigar con tarjeta, las continuas faltas de los visitantes y tampoco quiso ver lo que sucedía en el área de Gaizka, que tuvo poco trabajo y lo solventó sin problemas los pocos apuros que le pusieron los atacantes locales.

Todo esto no empaña la victoria de un equipo en el que su entrenador, el yeclano argentino Alejandro Sandroni, montó un sistema que no permitió a los de Pablo Alfaro, que no fue capaz de encontrar soluciones, estar cómodos en ningún momento y llevarse un triunfo que no se puede considerar injusto, de Nueva Condomina.

La única ocasión peligrosa del Intercity de la primera mitad pondría el 0-1 en el marcador. Un centro picado al borde del área pequeña que toca levemente Nsue y que entra llorando en la portería de Gianni con fortuna tras tocar en el palo. Después de esto, los pimentoneros seguirán con su planteamiento en busca del empate, ante un rival que pasaría a encerrarse atrás y perder tiempo.

A mediados de la primera parte, llegaría una de las ocasiones más claras para los granas. Un tiro de Svidersky desde la frontal que pasa rozando cerca del palo. Cerca del final, el encuentro se vuelve un poco intenso, con bastantes duelos ganados por parte del Real Murcia. Al filo del descanso, el partido fue detenido un momento para atender a Dani Vega. Por suerte todo quedó en un susto, y con esto terminaría la primera mitad.

La segunda mitad comenzaría con los de Alfaro buscando el empate. Muy buenas ocasiones en estos primeros minutos que puso en aprietos al Intercity. También en esta parte, el partido se vería constantemente interrumpido y con pérdidas de tiempo por parte del otro equipo.

A mediados de la segunda mitad, el partido está muy igualado a pesar de que el Murcia lo intenta por activa y por pasiva. Por esto, Alfaro haría un doble cambio dando entrada a Amin y a Coto. Con estos cambios, los pimentoneros se volcaron aún más en el ataque, pero los alicantinos no darían su brazo a torcer.

Ya en los últimos instantes del encuentro, el Intercity sale a la contra con Traore, este centra al segundo palo donde aparece Xemi y Gianni se hace gigante para detener el 0-2 y buscar el empate en los minutos finales. Luego, una muy buena jugada individual de Amin que se mete hasta dentro del área, que pasa a Dani y la defensa corta a córner. Después de esto, el árbitro decidió pitar el final del encuentro