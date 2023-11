Real Murcia, un juguete en manos del Málaga CF (1-4)

El barco del Real Murcia se hunde, hace aguas por todas partes, en defensa es un auténtico 'coladero', con errores constantes que están costando goles; el centro del campo ni está, ni se le espera y los delanteros se han olvidado que existe una portería sobre la que hay que disparar para marcar goles. La llegada de Pablo Alfaro al banquillo parecía traer un aire fresco, el equipo parecía evolucionar, aunque solo había conseguido dos pírricos empates a 0 con el técnico aragonés en el banquillo.

La cuesta abajo parece no tener límites y el equipo grana ha sido en la jornada de este domingo, 26 de noviembre, en manos de un Málaga CF que ha dejado muy claras las vergüenzas de un equipo roto, sin ritmo, muy débil en defensa y que está muy lejos de ser aquello que todos pensábamos allá por el mes de agosto. El Real Murcia, cuando vive su despertar en la parcela social, parece empeñarse en tirar por tierra el trabajo en los despachos en la parcela deportiva.

A finales del pasado mes de junio, Felipe Moreno decidió poner en manos de Javier Recio la dirección deportiva de la entidad. La ilusión parecía volver a la entidad, aunque las dudas sobre el máximo responsable de la organización deportiva comenzaron a surgir muy pronto. La confección de la plantilla se prolongó durante mucho tiempo e incluso se puso en manos de Gustavo Munúa, que desde el principio demostró que le quedaba grande el club, la responsabilidad de entrenar el equipo. Las incógnitas eran muchas y el uruguayo nunca fue capaz de sacar partido al equipo, con lo que hace tres semanas el club decidió relevarle para dar entrada a Alfaro, que está intentando poner orden, pero los resultados no llegan. Mientras el equipo no da la talla en el terreno de juego, parece que nadie cuestiona la figura del máximo responsable de la parcela deportiva, que hace semanas reconocía su "desconocimiento de la categoría", pese a estas afirmaciones parece que se irá de rositas.





Comienzo esperanzador

El partido frente al Málaga no podía empezar mejor para los locales, ya que cuando aún no se había llegado al primer minuto de juego, el colegiado castigó con penalti una acción de Nelson Monte. Iker Guarrotxena, de forma magistral, lanzó la pena máxima para adelantar a los suyos y acabar con una sequía goleadora que se había prolongado durante tres partidos. Aquí acabó la pólvora del Real Murcia, ya que no volvió a crear más peligro en toda la tarde e incluso su único disparo se produjo en un lanzamiento desde el medio campo de Pedro León cuando los suyos perdían ya 1-4.

Poco duró la alegría. En el minuto 9 de juego un nuevo error de la defensa murcianista derivó en el gol del empate logrado por Genaro. Los visitantes eran los dominadores del juego y fueron creando opciones de peligro ante un nervioso equipo local. El juego se fue igualando durante el primer acto hasta llegar al descanso con el empate a 1. A falta de tres minutos para tomar el camino de vestuarios se produjo la lesión de Isi Gómez, ya que en una caída, en una dura entrada de un defensa rival, se dobló la muñeca y por la imagen y los gestos parece que puede revestir gravedad.









Hundimiento total en el segundo tiempo

Lo peor estaba por llegar. A la vuelta de vestuarios llegó la debacle total de un equipo roto y sin rumbo. Nada más arrancar y un nuevo lanzamiento de córner llegó el segundo tanto malacitano, en otro error de la defensa que dejó rematar a placer a Murillo. El conjunto andaluz 'olió sangre' y derrumbó por completo al Real Murcia e incluso quedó la sensación que la derrota podría haber sido mayor.

En el tiempo de prolongación y víctima de la impotencia, José Ángel Carrillo realizó una dura entrada a un jugador visitante que acabó en tarjeta roja con lo que se perderá el partido del próximo domingo en Huelva. Cuando esto pasaba quedaban poco más de 3.000 espectadores en las gradas que despidieron a los suyos con una gran pitada.

Mucho trabajo tiene por delante Pablo Alfaro y decisiones importantes que tomar Felipe Moreno sobre las personas que se han encargado de confeccionar esta plantilla.