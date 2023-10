El Real Murcia no funciona y sigue sin dar la talla. Una plantilla formada por jugadores que deberían marcar diferencias en la categoría no encuentra el camino de la victoria. Los granas suman cuatro partidos consecutivos sin ganar y son incapaces de ganar en casa, dos derrotas y un empate. La única nota positiva, si se puede sacar alguna, hay que buscarla en que, por primera vez en la temporada, ha dejado su portería a cero gracias a algunas intervenciones del debutante Gianni Cassaro, que en la recta final ha evitado el gol del triunfo de un Alcoyano que se ha dedicado a esperar y ha estado cerca de llevarse los tres puntos. El equipo ha sido despedido por una pitada de la afición, que se ha escuchado menos debido al alto volumen de la megafonía.

El plantel no da la talla, pero el entrenador está muy lejos de demostrar que puede hacer que el rendimiento de su equipo mejore. El nivel que está ofreciendo no hace pensar en que se pueda mejorar, aunque la realidad es que hacerlo peor es imposible. Munúa, totalmente perdido, ha apostado por revolucionar la alineación dejando fuera jugadores como Pedro León o Rodri Ríos. El portero Gianni ha sido otra de las novedades, aunque en este caso todo apunto a problemas físicos.

Desde el comienzo del partido, el Real Murcia no ha sido capaz de tomar el control del juego, mientras que el rival se encontraba muy cómodo. Una jornada más, las sensaciones han sido muy negativas y el equipo no tiene el control del juego. En el primer acto no ha inquietado la portería visitante y solo en el tiempo de prolongación Carrillo ha tenido la mejor ocasión con lanzamiento al travesaño.

El paso por vestuarios no ha servido para nada, ya que todo ha seguido igual. El entrenador ha puesto en juego a Alberto González, al que tenía olvidado desde la primera jornada y Carlos Rojas. Poco o nada han aportado al equipo, Poco antes de la hora de juego saltaba al campo Montoro por Guarrotxena, pero tampoco ha cambiado nada. En la recta final y aunque el equipo necesitaba la victoria, el entrenador ha decidido sacar del campo a Carrillo, el único que buscaba portería. La entrada del máximo goleador de la categoría ha provocado una pequeña reacción, aunque sin inquietar a Perales. Cuando parecía que se había olvidado de él, el único jugador diferencial del equipo, Munúa, a falta de poco más de diez minutos, echó mano de Pedro León, pero no dio tiempo a que aportara nada y se llegó al final con el empate a cero, aunque en el último minuto hubo un susto que logró evitar el guardameta local.

El mes de octubre comienza como acabó septiembre y la crisis del equipo es más profunda. Entramos en una semana en la que habrá que estar muy pendientes del futuro del entrenador, aunque no parece que vaya a haber novedades. El Atlético Baleares puede ser la última oportunidad para un entrenador que no parece estar a la altura de lo que el club y la categoría necesitan.