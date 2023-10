Primer tropiezo de Hozono Global Jairis en el Fausto Vicent

El Hozono Global Jairis Alcantarilla encajó este domingo su segunda derrota consecutiva en la Liga Femenina Endesa de baloncesto y, después de haber iniciado la competición con tres triunfos en las tres primeras jornadas, pierde fuelle al caer en esta ocasión en casa frente al Lointek Gernika Bizkaia por 55-66.



El primer revés del curso en el pabellón Fausto Vicent llegó para el equipo entrenado por Eric Surís en en choque en el que el rival dominó con cierta claridad a partir del segundo cuarto.



Los diez minutos iniciales se saldaron con un ajustado marcador de 13-15 a favor de las vizcaínas, que en los diez siguientes, manteniendo su buena defensa, abrieron una brecha de siete puntos para llegar al descanso con el 24-31.



En la reanudación el cuadro vasco controló la situación bajo los mismos parámetros y se entró en el periodo definitivo que, aunque no era ni mucho menos definitivo, sí considerable para sus intereses y más aún teniendo en cuenta la dificultad para sumar puntos por parte de las murcianas (37-46).



El Gernika no aflojó y así obtuvo un triunfo que no corrió peligro y el electrónico marcó 11 puntos de diferencia al final.



Aina Ayuso fue la máxima anotadora del cuadro alcantarillero con sus 12 puntos mientras que Maimouna Diarra y Abby Bishop lograron 10 cada una.



Shante Evans obtuvo 9, Aislinn Konig y Arica Carter 6 y Amalia Rembiszewska 2.



Julia Rueda, Belén Arrojo y María Bettencourt jugaron pero no anotaron en un partido en el que el protagonismo ofensivo en el rival lo tuvo, sobre todo, Sara Madera con 14 tantos.



Esta derrota se une a la encajada por 67-56 en la pista del Baxi Ferrol el pasado fin de semana y el siguiente compromiso para las de Surís será el viernes a las ocho y media de la tarde en la cancha del Spar Girona.