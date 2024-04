Pedro Acosta se sube al segundo puesto del cajón en el GP de las Américas

Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) logró una épica e histórica victoria en el Gran Premio de las Américas de MotoGP que se disputó este domingo en el circuito COTA de Austin, por delante del mazarronero Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) y del italiano Enea 'La Bestia' Bastianini (Ducati Desmosedici GP24).



Épica porque a pesar de ser el autor de la 'pole position' en las dos primeras curvas había caído hasta la undécima posición, desde donde se vio obligado a remontar, e histórica porque su triunfo le ha convertido en el primer piloto de la era MotoGP capaz de vencer con tres fabricantes de motos distintos, pues lo hizo primero en 2016 con Suzuki, un año más tarde, en 2017, con Yamaha, y ahora, en 2024, por primera vez con Aprilia.

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), al final cuarto, continúa líder del Mundial con 80 puntos, con 21 de ventaja sobre Bastianini, 24 respecto a Viñales, 26 con Pedro Acosta y 30 sobre Bagnaia.



Ya desde antes de la salida, Maverick Viñales se quiso diferenciar de sus rivales y optó por montar el neumático con el compuesto de goma intermedio, mientras sus principales adversarios optaban por el compuesto blando.



Y no lo hizo demasiado bien Viñales en los instantes iniciales, pues perdió hasta diez posiciones en la salida, en la que el más rápido fue Pedro Acosta, seguido por Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), que se tocó con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), quien perdió algunas posiciones, superado por Jack Miller, con el actual campeón del mundo Francesco 'Pecco' Bagnaia en la quinta posición, tras perder varios puestos su compañero de equipo, Enea 'La Bestia' Bastianini, que había llegado a estar segundo.



Viñales se topó en la curva de final de recta con Martín y Bagnaia por el interior, lo que le obligó a salirse de la pista y regresar muy atrás.



Acosta se mantuvo líder toda la primera vuelta, perseguido por Jorge Martín, que intentó adelantar al 'Tiburón' de Mazarrón en la segunda vuelta, sin éxito, mientras que sí lograba su objetivo Bagnaia sobre Miller.



Martín forzó el ritmo para intentar superar a Acosta cuanto antes, lo que hizo hasta en seis ocasiones, pero pegado a su rebufo estaban tanto Bagnaia como Márquez y el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón aguantó todos los ataques de sus rivales.



Fue en la cuarta vuelta cuando consiguió su objetivo y en la curva de entrada a meta también se aprovechó de las circunstancias Marc Márquez, quien, pegado a Bagnaia, vio que éste se 'colaba' al adelantar a Acosta y los superaba a ambos para ponerse segundo para irse tras Martín.



La situación de carrera contaba con Jorge Martín como líder, con cuatro décimas de segundo sobre Márquez, Bagnaia, Acosta y un Jack Miller que aguantó el ritmo de los pilotos de cabeza, por delante de Enea Bastianini y Maverick Viñales.



En la quinta vuelta, en la curva de entrada a meta, Marc Márquez intentó pasar por el interior a Jorge Martín, pero este no cedió un ápice y ambos se llegaron a tocar, lo que desequilibró al ocho veces campeón del mundo, que se vio superado en esa acción por Bagnaia y Acosta. Vuelta a empezar.



Ninguno de los pilotos de cabeza estaba dispuesto a ceder ante el oponente y así lo dejó claro Acosta al meterse de manera inmisericorde por el interior en la curva uno de la séptima vuelta a Bagnaia, y en esa misma vuelta, poco después, también se vio superado por Márquez.



Por detrás, sin apenas hacer ruido, Maverick Viñales fue remontando poco a poco posiciones para llegar hasta el quinto puesto al principio de la octava vuelta, en la que Jorge Martín tenía ya medio segundo de ventaja sobre Pedro Acosta, con Marc Márquez pegado a él, y un poco más atrás el grupo encabezado por 'Pecco' Bagnaia.



Viñales pasó por primera vez a Bagnaia en la novena vuelta, pero el italiano se la devolvió rápidamente, en tanto que por delante tanto Acosta como Márquez se pegaron a la estela de la moto de Martín.



Al principio del décimo giro Viñales volvió a ponerse cuarto y, por delante, Pedro Acosta atacó y superó a Jorge Martín, que se tuvo que abrir y esa circunstancia la aprovechó también Marc Márquez para ponerse segundo y Maverick Viñales para pegarse al de Ducati.



La carrera no podía estar más interesante y aún iba a subir unos cuantos grados en su intensidad, pues en la curva uno de la undécima vuelta, con todavía diez por delante, Marc Márquez se ponía líder de la carrera, pero en la curva once el neumático delantero de su Ducati perdía toda su adherencia y se iba por los suelos.



Viñales consolidó su remontada en el decimotercer giro, al adelantar a Pedro Acosta en la curva once, la misma en la que se fue por los suelos Marc Márquez. El piloto de Aprilia había logrado remontar desde la undécima posición a la que cayó en la vuelta inicial. Todo un logro.



A partir de ese instante la carrera se estabilizó, Maverick Viñales consolidó la primera posición con un ritmo impresionante que le permitió establecer un nuevo récord de vuelta rápida de carrera al rodar en 2:02.575 en el decimocuarto giro, secundado por Pedro Acosta y Jorge Martín, que llevó el resto de la carrera tras su estela a Bastianini, con Bagnaia quedándose descolgado en la quinta plaza.



A dos vueltas del final Bastianini superó a Martín, mientras que Viñales mantuvo a raya a un Pedro Acosta, que intentó, infructuosamente, darle caza.



Fuera del podio, cuarto, acabó Jorge Martín, con el vigente campeón, 'Pecco' Bagnaia, quinto, por delante de su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23), el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que fueron quienes coparon las diez primeras posiciones.



Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) logró el decimocuarto puesto, con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que se repuso de una caída durante la carrera, decimoquinto.