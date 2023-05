Pedro Acosta lidera el mundial de Moto2

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de España de Moto2 en el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, y la décima de su carrera deportiva, por delante de los españoles Pedro Acosta (Kalex), de Mazarrón, y Alonso López (Speed Up), con los otros dos murcianos Fermín Aldeguer y Borja Gómez, décimo y decimonoveno, respectivamente.



Acosta no tardó en ponerse líder, pues nada más apagarse el semáforo aprovechó un "toque" entre Alonso López (Speed Up) y Sam Lowes (Kalex) para ponerse primero y comenzar a marcar un fuerte ritmo que rompiese la carrera desde los primeros instantes.



Tras Pedro Acosta se "pegó como una lapa" Sam Lowes y enseguida se engancharon a ellos tanto Alonso López como Tony Artbolino y antes de completarse el giro el británico Lowes había recuperado la cabeza de la carrera mientras que el italiano Celestino Vietti (Kalex) se fue por los suelos en la curva diez.



Lowes marcó vuelta rápida en su segundo giro en busca de romper claramente el grupo, objetivo que consiguió pues apenas Pedro Acosta le pudo seguir y ta algo más atrás, a algo más de un segundo, iba Alonso López y luego otro cuarteto encabezado por el japonés Ai Ogura (Kalex) y en el que también estaban Tony Arbolino (Kalex), Filip Salac (Kalex) y Arón Canet (Kalex), con el británico Jake Dixon (Kalex) y Albert Arenas (Kalex) un poco más atrás.



El piloto británico encadenó varias vueltas rápidas, pero con ello no consiguió despegarse de la presión de Pedro Acosta, que aguantó firme tras su estela, lo que propició que la ventaja respecto a sus perseguidores sobrepasase los dos segundos y que Alonso López intentase no ser neutralizado por sus perseguidores en la pelea por el tercer peldaño del podio, al que también aspiraba el grupo de Arbolino, Ogura y Canet.



Lowes fue consolidando poco a poco la primera posición, lo mismo que Pedro Acosta en la segunda y Alonso López en la tercera, en tanto que el grupo de Ogura no era capaz de recortar las diferencias con los de delante.



Ogura se vio superado por Arbolino en la decimotercera vuelta y al intentar mantener la posición, frenó tarde en la curva uno y la rueda delantera de su moto hizo el "afilador" con la trasera de la moto del italiano, lo que le hizo rodar por los suelos.



Esa acción propició un corte en el que Arbolino y Canet se quedaron por delante y Dixon, Salac, Arenas, con el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) un poco más atrasados.



El británico Lowes enfiló con un ritmo constante y firme el camino de su primera victoria de la temporada sin que Pedro Acosta pudiese hacer nada por evitarlo, pues se tuvo que conformar con la segunda plaza, por delante de Alonso López.



Tras ellos, la cuarta plaza recayó en el italiano Tony Arbolino (Kalex), que perdió el liderato del mundial frente al español Pedro Acosta, aunque ambos están igualados a 74 puntos, pero deshacen el empate las dos victorias del español frente a una del transalpino.



Arón Canet acabó en la quinta posición, con Albert Arenas octavo, Fermín Aldeguer (Speed Up), que tuvo que cumplir con una "long lap" de sanción décimo, por delante de Sergio García Dols (Kalex) y Manuel "Manugas" González (Kalex), duodécimo.



Jeremy Alcoba (Kalex) fue decimosexto, con Borja Gómez (Kalex), decimonoveno, Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo, e Izan Guevara (Kalex) en la vigésima segunda posición.