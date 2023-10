Pedro Acosta comienza dominando los entrenamientos

El español Pedro Acosta (Kalex) pasó de la última plaza a líder de la jornada inicial del Gran Premio de Indonesia de Moto2, en el circuito de Mandalika, con nuevo récord del trazado incluido.



El "Tiburón del Puerto de Mazarrón" paró el mejor cronómetro de la categoría en 1:34.456 que era nuevo récord absoluto de la categoría, por delante de su compatriota Arón Canet (Kalex) y del británico Sam Lowes (Kalex).



El madrileño Alonso López (Boscoscuro) fue uno de los primeros protagonistas de la segunda tanda de entrenamientos libres, al sufrir su segunda caída, en la curva 17, si bien antes se había ido por los suelos el italiano Mattia Casadei (Kalex), campeón del mundo de MotoE, que sustituye al español Borja Gómez en la escudería Fantic.



López tuvo que volver a su taller para reparar y regresó con algo más de un cuarto de hora a pista para intentar mejorar la decimonovena posición que ocupaba por entonces.



Otro de los focos de atención inicial se centró en el líder del campeonato, el español Pedro Acosta (Kalex), quien por la mañana se fue por los suelos y literalmente destrozó su moto, lo que le dejó inédito y último en la clasificación, de ahí que saliese "con prisas" desde el principio de esta segunda sesión.



En apenas una vuelta Pedro Acosta ya era noveno y con una secuencia de vueltas rápidas consecutivas no tardó en ponerse líder, 1:34.800, batiendo además el récord absoluto que por la mañana había conseguido el también español Manuel "Manugas" González (Kalex), 1:34.871, por entonces segundo en la tabla de tiempos.



Acosta no decreció en la intensidad de su rendimiento y apenas unas vueltas más tarde, tras pasar por su taller a realizar una serie de "retoques" en su moto, mejoró el cronómetro para rodar en 1:34.674, casi dos décimas de segundo más rápido que "Manugas" González, al que le costó mejorar su registro matinal.



Ya próximo a la barrera de los diez minutos González mejoró su tiempo para rodar en 1:34.769, que le mantuvo en la segunda plaza, por delante de Fermín Aldeguer, Sam Lowes, Albert Arenas, Arón Canet, Jake Dixon, Tony Abrolino, Ai Ogura y Somkiat Chantra.



Esos minutos finales fueron una auténtica "batalla" entre los principales pilotos de la categoría por la primera plaza, que le arrebató a Pedro Acosta su compatriota Arón Canet con 1:34.636, nuevo récord del trazado, pero le duró poco pues el "Tiburón" de Mazarrón paró el crono en 1:34.456 para recuperar poco después la cabeza de la clasificación.



Tras ellos Sam Lowes, Manuel González, Ai Ogura, Jake Dixon, Fermín Aldeguer, Albert Arenas, Tony Arbolino, Sergio García Dols, Zonta Van den Goorbergh, Joe Roberts, Somkiat Chantra y Bo Bendsneyder entraron en la segunda clasificación directa de manera provisional, no así los españoles Marcos Ramírez, Izan Guevara, Alonso López, Jermey Alcoba y Alex Escrig, obligados por ahora a pasar por la primera clasificación.



Como ellos, tendrán que esforzarse algo más el surafricano Darryn Binder, el checo Filip Salac (Kalex), o el italiano Lorenzo Baldasarri, quien tras mucho tiempo sin disputar el mundial de velocidad, regresa para sustituir al español Borja Gómez en la escudería Fantic.