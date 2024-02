Pablo Alfaro: "Ha entrado oxígeno nuevo"

Pablo Alfaro atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del sábado, a las ocho de la tarde, en el que el Real Murcia se enfrentará frente el CD Alcoyano en el estadio El Collao.

El técnico maño comenzó hablando sobre la semana de trabajo y sobre el buen inicio de segunda vuelta del equipo: “la semana está siendo buena, cuando se consiguen victorias las cosas se ven de otro color, pero sabiendo que esto es una carrera de fondo; al final lo más importante es poder depender de ti mismo, de tu trabajo y creo que este es el camino en el que estamos trabajando”.

Preguntado acerca de la adaptación de los nuevos fichajes: “estamos acumulando días de entrenamiento y ellos nos están conociendo a nosotros y nosotros a ellos, tanto a nivel futbolístico como personal; la entrada de los 6 fichajes ha sido bastante buena y han venido con mucha humildad y ganas que nos hacía falta”.

Alfaro también fue preguntado por si el equipo ya ha alcanzado su máximo nivel: “creo que no, pero estamos en el camino; todos necesitamos un trayecto de adaptación, pero debemos de aspirar siempre a ser un poquito mejores”.

Preguntado acerca de quién ha sido el fichaje que más le ha sorprendido: “todos me han sorprendido para bien, pero el jugador que probablemente más me ha sorprendido es Martin Svidersky, es una persona de las que no es habitual encontrarte en el mundo del fútbol porque es hipereducado, con unos buenos valores y con muchas ganas”.

El Alcoyano será el rival de este fin de semana y Alfaro también hizo una valoración sobre ellos: “espero al Alcoyano de toda la vida en El Collao; un equipo muy intenso, físicamente muy fuerte que intenta llevarse el partido a una lucha de duelos, de mucha intensidad y que además llega en una buena racha”.

Pablo Alfaro finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre el estado de la enfermería: “las bajas confirmadas son las de Iker Piedra, que sigue recuperándose del hombro, y la de Larrea, que posiblemente la semana que viene ya se incorpore al grupo; Tomás Pina ha pasado toda la semana entre algodones y ahora valoremos con el doctor el estado de todos los jugadores”.