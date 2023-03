Nuevo batacazo de UCAM CB lejos del Palacio

Nueva decepción de UCAM Murcia CB lejos del Palacio. El conjunto de Sito Alonso sigue sin dar la talla y comienza a desesperar a una afición que cada día anda más decepcionada con un equipo que está muy lejos de lo que durante el pasado verano se le prometió. Llegados a este punto tras el varapalo en la capital de la Alhambra parece que ha llegado el momento en el que hay que meter el bisturí en un plantel que no hay demasiados efectivos que no dan la talla y que además este sábado tampoco ha tenido con la 'testosterana' de un Sadiel Rojas que no ha podido jugar por su lesión en el codo.

El director general y deportivo del club, Alejandro Gómez, al que en muchas ocasiones se la ha ensalzado por su acierto, tendrá que reflexionar y junto a Sito Alonso, que comienza también a estar muy cuestionado, están obligados a buscar algún revulsivo para la recta final de la temporada en la que a día de hoy parece que sólo queda el objetivo de llegar muy lejos en la Champions y que no debe descuidarse en la competición doméstica para no pasar apuros. Cuando restan dos meses de competición UCAM CB puede entrar en una situación muy delicada y acabar una temporada que comenzó con grandes ilusiones y cerrarla con una gran decepción. Los dirigentes, que en muchas ocasiones han demostrado su capacidad, deben tomar decisiones urgentes con efectivos que restan más que aportan. La afición pide a gritos la llegada da algún refuerzo que aporte algo y además comienza a estar cansada de palabras y pide hechos.





El Covirán Granada salió mucho más enchufado a la pista y mandó en el partido (9-1, m.3) ante un UCAM Murcia sostenido al principio por el ucraniano Artem Pustovyi.

Entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo los locales firmaron un parcial de 14-1 para dispararse en el marcador (33-16, m.12), con el senegalés Youssou Ndoye -18 puntos al descanso- haciendo mucho daño al equipo de un desesperado Sito Alonso.

El UCAM Murcia se agarró al estadounidense Thad McFadden para reaccionar levemente tras alcanzar los locales su máxima renta (38-20, m.15), pero su inferioridad en el rebote y sus problemas en defensa hicieron que llegaran al descanso con una clara desventaja (49-33).

La segunda parte empezó con los de Sito Alonso mucho más concentrados y con un parcial de 3-13 en menos de tres minutos, liderados por el estadounidense James Anderson, para cambiar la decoración del duelo (53-46, m.23).

Sin embargo, la fogosidad visitante duró poco y el estadounidense Alex Renfroe apareció para sofocar con sus puntos y su dirección de juego la remontada murciana (67-49, m.27) y para que el choque entrara en el cuarto final muy encarrilado para los locales (74-55).

El desacierto del UCAM Murcia, errático en los tiros y con demasiadas pérdidas de balón, hizo que la renta granadina aumentara en lugar de reducirse (81-56, m.34) y que los minutos finales resultaran intrascendentes en medio de la fiesta local.

Ficha técnica

Covirán Granada, 88 (26+23+25+14): Renfroe (20), Christian Díaz (9), Bropleh (12), Maye (4), Niang (13) -cinco inicial- Moore (1), Tomás (4), Caicedo (5), Ndoye (20), Jacobo Díaz (0), Vilá (0), Corpas (0).

UCAM Murcia, 67 (16+17+22+12): Bellas (4), McFadden (13), Radovic (8), Anderson (19), Pustovyi (5) -cinco inicial- Trice (7), Klavzar (0), Luther (0), Sakho (5), Diop (0), Jelinek (0), Andronikashvili (6)